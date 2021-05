Ein kleines Foto-Highlight im Raffelbergpark schickte uns der Leser und Künstler Professor Heiner Schmitz. Auf einem seiner Spaziergänge am Raffelberg, sah er in das Theater Foyer des Theaters an der Ruhr am Akazienweg 61.

Seit Monaten müssen Theaterfreunde auf Aufführungen im Theater an der Ruhr im Raffelbergpark wegen der Pandemie verzichten. Bei solch einem Spaziergang durch den Park kann der Besucher aber erleben, dass sich Kreativität hinter den Mauern des Theaters durch Corona nicht aufhalten lässt. Durch das große Fenster der Eingangshalle lassen sich zur Zeit von außen neun wunderbare fantasievolle Kostüme bewundern und machen so den Spaziergang zu einem anregenden Vergnügen, meint Heiner Schmitz.