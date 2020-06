Nachrichten:

Die Ministerin Frau Dr. Möller-Höppenstedt sprach offen die Herausforderung durch die paramodale Fäkal-Milftruation an, die auf Dauer eine pertuative Debaillance verhindern könnte. Hier werde die Bundesregierung durch multizistrophale Antivasionen und andere septuative QWW-Maßnahmen wie zum Beispiel das Frühwarnsystem QZF86 schon ab 1985 ein stückweit für Entlastung bei kooxitativen Engpässen sorgen.

Lass den Scheiß,

ich bin ein Greis!

In der Weihnachtszeit praktizieren wir wieder uralte Mölmsche Bräuche. Zum Beispiel den des Printenschlürfens. Stichwort: Mölmsches Printenschlürfen zur Weihnachtszeit

Der Telefonierer Alfred Schmidt-Drahtlos

Manu L.

Manchmal ist es meistens nicht gut und das ziemlich oft.

So wie Goethe sich in "Willis Leere" wunderte: "Wie sonderbar ist es, dass dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist."

Hilfe



Bei mir möchte ich nicht Körper sein!

Nicht mal ein einziges Organ

möchte ich bei mir sein!

Wie ich damit schon umgehe,

zum Beispiel mit der Leber -

oder der Lunge,

das schreit zum Himmel.

„Hilfe“ schreit es.

Keine Angst, es ist noch genügend Zeit, alles Menschenaffenmögliche tun.

So plötzlich

Es ist immer dasselbe:

Plötzlich steht Fronleichnam

vor der Tür

und man hat sich

noch gar keine Gedanken gemacht.

CT

Doch, doch!

Man kann in einen Menschen

hineinsehen!

Man muss ihn nur ein paar Mal

durch einen Ring schieben

und sagen,

wann er atmen soll -

und wann nicht.

Gedankenmißbrauch

Manche Gedanken

lehne ich rundweg ab.

Andererseits neige ich

zum Gedankenmissbrauch.

Zum Beispiel, wenn ich

an ein schönes Steak denke!

Ichhattmir nichts dabei gedacht, sagte Hatmir, und aß munter sein Lammkotelett weiter.

Meditieren, medi-tier-en, wie ein Tier denken, also gar nicht.

Frischkäse

Es war jenes Krankenhaus,

wo ich mir

auf dem Weg der Besserung

Vanillepudding

auf eine Graubrotschnitte schmierte,

weil ich ihn für Frischkäse hielt.

Nicht Hyperhidrose

Nassgeschwitzt bis in die Hose,

aber nicht Hyperhidrose.

Sehe schon Kamele trotten,

reiß mir runter die Klamotten.

Schädel heiß, die Stirne weich,

meiner Meinung platzt er gleich.

Kriechhilde

In die Speisekammer krochse,

fand 'ne Dose, dachte: "Lochse!"

Es war Suppe, ja das rochse,

"Fein“, rief sie, „ich kochse!"