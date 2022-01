Zu Freitag, 1. April, werden im Schloß Styrum für die Dauer von vier Jahren Künstlerateliers vergeben. Die Mietkonditionen bleiben weiterhin günstig, dafür verpflichten sich die Künstler, ihre Ateliers regelmäßig für die Mülheimer Kunstinteressierten zu öffnen.

Das Nutzungsentgelt für die fünf zwischen 26 und 44 Quadratmeter großen Räume beträgt in den ersten zwei Jahren 3,75 Euro pro Quadratmeter. Wegen des rapiden Anstiegs der Energiekosten musste hier über eine Anpassung des Nutzungsentgeltes nachgedacht werden.

Sozialverträgliche Lösung gesucht

Die Verwaltung sowie politische Vertreter von CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben gemeinsam mit den Kunst- und Kulturschaffenden an einer sozialverträglichen Lösung gearbeitet, die zwei Jahre Gültigkeit haben wird, obwohl der stetige Anstieg von Energiekosten dazu führt, Mehrkosten in allen Bereichen zu verursachen. Ab dem dritten Jahr wird das Nutzungsentgelt auf Basis einer aktuellen Nebenkostenabrechnung entsprechend angepasst.

„Damit setzen CDU und Grüne sowie die Verwaltung ein Zeichen der Wertschätzung für unsere regionalen Kunstschaffenden, die in der vorherrschenden und leider immer noch andauernden pandemischen Zeit vor hohen individuellen Herausforderungen stehen“, sagt Britta Stalleicken, kulturpolitische Fachsprecherin der Grünen.

Als Gegenleistung für die Nutzung haben sich die Kunstschaffenden zu verpflichten, an mindestens einem Wochenende im Jahr das Atelier öffentlich zugängig zu machen.

Die Ausschreibung richtet sich vorrangig an bildende Künstler, die durch Leben oder Werk mit Mülheim an der Ruhr eng verbunden sind und die ihre künstlerische Tätigkeit als ihren Hauptberuf ausüben oder sie dazu entwickeln wollen.

Interessierte Künstler können ihre Bewerbung bis Donnerstag, 10. Februar, zusammen mit ihrem Lebenslauf und einer kurzen Darstellung ihrer künstlerischen Tätigkeit an das Kulturbüro des Kulturbetriebs Mülheim an der Ruhr oder Bettina Erbe, Viktoriastraße 20-22, beziehungsweise digital an Bettina.Erbe@muelheim-ruhr.de senden.

Weitere Infos können unter www.kulturbetrieb.de gefunden werden.