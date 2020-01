Kultur für Kinder wird in Mülheim groß geschrieben. Das zeigen viele Initiativen der Stadt, unter ihnen auch die „KinderStücke“. Das Theaterfestival, das im Rahmen der Mülheimer Theatertage stattfindet, begeistert seit zehn Jahren mit seinen Aufführungen aktueller Kinderstücke das junge Publikum.

Dass es im Vergleich zu Theatertexten für Erwachsene keineswegs leichter ist, ein Stück für Kinder zu schreiben, darüber sind sich alle einig. Deshalb wird bei den „Stücken 2020“ der Mülheimer KinderStückePreis nun mit der gleichen Summe dotiert wie der Mülheimer Dramatikpreis.

Preisgeld erhöht

Die KinderStücke-Preisträger erhalten ab sofort nicht 10.000 Euro, sondern 15.000 Euro Preisgeld.

Möglich ist dies durch eine Erhöhung der Mittel, die das Land Nordrhein-Westfalen dem Festival zur Verfügung stellt.

Der Beigeordnete Marc Buchholz ist dankbar, dass die Kulturstadt Mülheim so das Angebot für Kinder stärken kann: „Mein ausdrücklicher Dank gilt der Landesregierung, die es uns ermöglicht, die Kulturszene unserer Stadt so zu fördern, denn auch Kinder wissen gute Kunst zu schätzen. So haben viele junge Mülheimer und Mülheimerinnen die Chance, Theater als einen Ort spannender und vergnüglicher Auseinandersetzung mit sich und der Welt zu erleben.“