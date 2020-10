Die Rheinische Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) ist nicht nur Wasserversorger, sondern auch Kultur- und Bildungssponsor. Deshalb übergaben ihre Mitarbeiter Iris Becker und Ramon Steggink jetzt den Schulkulturpreis der RWW.

Ausgezeichnet wurden die Foto-AG der Realschule an der Mellinghofer Straße, die Bigband der Luisenschule und der Literaturkurs der Luisenschule. Alle Preisträger konnten sich über ein Preisgeld von jeweils 1.000 Euro freuen.

Noch mehr als über das Preisgeld freuten sich Schüler, Lehrer und die beiden Schulleiterinnen, Judith Koch von der Realschule Mellinghofer Straße und Dr. Heike Quednau von der Luisenschule, über die mit der Auszeichnung verbundene Wertschätzung, die auch andere Schüler und Schulen zur kreativen Nachahmung motivieren könne.

Die vom Fotografen Frank Plück und vom Schulsozialarbeiter Philipp Blaschke ausgezeichnete Foto AG der Realschule Mellinghofer Straße hatte aus unzähligen Porträts unterschiedlicher Menschen Mosaik-Portraits montiert.

Gleich - trotz aller Unterschiede

Die Botschaft der Bild war klar: Trotz aller Unterschiede sind alle Menschen gleich und durch ähnliche Wünsche und Träume für ihr Leben miteinander verbunden. Aus Zeitzeugen-Interviews mit Frauen, die ihre Großmutter oder Urgroßmutter hätten sein können, machten die Luisenschülerinnen aus dem von Lehrerin Simone Hoberg geleiteten Literaturkurs ein visuell und poetisch starkes Theaterstück über „Omas Träume“.

Ähnlich wie das Projekt der Foto-AG der Realschule Mellinghofer Straße, machte das Theaterstück deutlich, dass auch die Generationen trotz aller Unterschiedlichkeiten viele Gemeinsamkeiten haben.

Den RWW-Schulkultur-Preis für Musik erhielt in diesem Jahr die von Lehrerin Regina Coupette geleitete Bigband der Luisenschule. Sie hatte nicht nur mit dem Landespolizeiorchester konzertiert, sondern hatte mit ihren Open-Air-Konzerten auch Bewohner zahlreicher Altenheime unterhalten.

Zu den Gratulanten gehörten auch die Jurymitglieder und Mitarbeiter des städtischen Kulturbetriebs, Bettina Erbe und Michael Bohnes.

Das Corona-Virus sorgte in diesem Jahr dafür, dass die Schüler Kulturpreis der RWW nicht im Rahmen des Jugendfestivals „Voll die Ruhr“, sondern in kleinem Rahmen vor Ort in den ausgezeichneten Schulen über die Bühne ging.