Mülheim an der Ruhr: Die „OFFENEN ATELIERS 2020“ FINDEN STATT

Die Kunst am Enstehungsort zu erleben, auch das ist in CORONA-Zeiten möglich und sicher. Alle Mülheimer Künstlerinnen und Künstler haben Vorsorge in ihren Ateliers und Werkräumen getroffen – durch die Möglichkeit, sich einen Zeitraum für den Besuch zu sichern, kann umso intensiver der Dialog und Kunstgenuss gelebt werden. Nutzen auch Sie diese Möglichkeit!

Die Mülheimer Kunstschaffenden leisten schon seit Februar 2020 ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Im Monat November 2020 ruhen zwar die musealen Ausstellungen aufgrund der aktuellen Verordnung – die Zeit nutzt das Museumsteam jedoch, die nächste große Schau aufzubauen.

Im KuMuMü -Kulturmuseum Mülheim und in der RUHR GALLERY MÜLHEIM wird aktuell die umfassende museale Einzelausstellung „CHINMAYO – DAS JETZT VERGEHT NIE“ vorbreitet und aufgebaut. Die Ausstellungseröffnung mit dem Ausnahmekünstler aus Duisburg, der vor zwei Monaten mit der Mercator-Nadel ausgezeichnet wurde, ist für den 6. Dezember 2020 geplant. Die Schau im gesamten Ausstellungsbereich der Villa Schmitz-Scholl läuft dann bis zum 10. Januar 2021 und stimmt damit in das Jahresthema im Kunstjahr 2021 „MÜLHEIM KOMMT! WO IST BEUYS?“ ein – eine Hommage an den Ausnahmekünstler Joseph Beuys (1921-1986). Im Jahresverlauf 2021 sind vom 2012 gegründeten Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – KKRR wieder zahlreiche Projekte und Ausstellungen vorgesehen.

DER LINK ZUR TERMINABSTIMMUNG „OFFENE ATELIERS“ IST HIER:

Link zur Ausstellung „CINMAYO DA JETZT VERGEHT NIE“ hier:

#MHRuhr #KunststadtMülheim #MLHMRHR #BEUYS100MLHM