Feines Museum direkt an der Ruhranlage

Ein spannendes Museum hat die Stadt Mülheim an der Ruhr – die Kunststadt im grünen Ruhrtal. Es liegt unmittelbar an der Ruhr und trägt den Namen „KuMuMü“ . Das KuMuMü wurde 2012 von Kunstliebhabern als „KuMuMü Kunstmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3“ gegründet. Nach großem Erfolg und Ausweitung der „Ständigen Sammlung“ wurde das Haus in „KuMuMü Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3“ umbenannt.



Was wird dort gezeigt?

Nicht nur großartige Gemälde verstorbener Meister, sondern aktuelle junge Kunst, Skulpturen und auch interessante Dinge wie das Highlight der vielen spannenden Sammlungen, das filigrane vollplastische Stadtmodel „STADT KÖLN UM 1750“, das der Kölner Konzertmeister Theo Giesen geschaffen hat. Mit nur etwa 2 x 2 Metern kann so wirkungsvoll die mittelalterliche Stadt Köln aus der Vogelperspektive erkundet werden.

Getragen wird das Mülheimer Museum vom Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – KKRR – es werden keine Eintrittsgelder oder Spenden erwartet. Die Jahreskarte kostet 0 EURO.

Ständig wechselnde Top-Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Mülheim / Ruhr

Ein Schwerpunkt des Museums ist die Kunstförderung der Künstlerinnen und Künstler der Stadt Mülheim mit zahlreichen musealen Einzelausstellungen, die überregional großen Anklang finden. Hierbei kommen der Ausstellungsqualität auch die Kooperationen mit den Kunstakademien im Umkreis und die Zusammenarbeit mit Galerien im Rhein-Ruhr-Gebiet zugute.

SONNTAGSBESICHTIGUNG VON 12 BIS 17 UHR – Eintritt und Parken frei!

Die Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr – an allen anderen Tagen auch am Museumsmontag nach vorheriger Vereinbarung unter 0208 – 46949-567 oder eine Email an kunstmuseum@kunststadt-mh.de senden.

Mitmachen im Mülheimer Kunstverein KKRR – die Geschäftsstelle befindet sich im Kulturort „Villa Schmitz-Scholl“ in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle – Ruhranlage.

Weitere Informationen zum Kölnmodell hier:

Über das KuMuMü Kurzinfo hier: