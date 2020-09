Eigentlich ist das Kunstmuseum Mülheim ja momentan wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Bis zur Wiedereröffnung im Jahr 2021 ist derzeit ein "Museum Temporär" in einem großen Ladenlokal an der unteren Schloßstraße eingerichtet.

Unter dem Titel "Laas Abendroth Langeweile" findet dort ab dem 1. Oktober (Vernissage) wieder eine Wechselausstellung statt.

"Mitte der 1990er-Jahre ist der auch als Musiker aktive Laas Abendroth (* 1967 in Mülheim) als Künstler und Kurzfilmer aus dem Freundeskreis um Christoph Schlingensief hervorgetreten. Nach mehreren Ausstellungsbeteiligungen richtet ihm das Kunstmuseum im MUSEUM TEMPORÄR nun eine Einzelausstellung aus. In den Räumlichkeiten an der unteren Schloßstraße präsentiert Abendroth sein Langzeit-Projekt „LANGEWEILE Heute“," berichtet das Museum.