Farbe-Raum-Objekt, so heißt die neue Gruppenausstellung des Mülheimer Kunstvereins in seinem 65. Jubiläumsjahr. Die Jubiläumsausstellung mit Malerei, Skulptur, Objekt, Fotografie und Lichtkunst wird an zwei Orten gezeigt: Im Kunstmuseum Temporär und in der Galerie d’Hamé. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 11. Juli 2021.



Werke von elf eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern sowie einer Künstlergruppe, die in Mülheim und über regionale Grenzen hinweg wirken, treten miteinander in Dialog. Mit Fokus auf die Faszination der Farbe, macht die Ausstellung facettenreich unterschiedliche künstlerische Strategien und Herangehensweisen sichtbar und erlebbar.

Ein spannungsreiches Wechselspiel von bemalten und metallisch glänzenden Partien mit Spiegelungen und Reflexionen wird in den Objekten von Barbara Adamek und Rita Rohlfing zum Seherlebnis.

Natur und Licht



In den Gemälden von Matthias Meyer überlagern sich Natur- und Architekturimpressionen zu atmosphärisch verdichteten Bildräumen, während David John Flynn in flüssiges Bienenwachs und Dammarharz gelöste Farbpigmente auf die Leinwand aufträgt und seine Motive nur als Andeutung erscheinen lässt.

Eberhard Ross überzieht monochrome Flächen mit einem organischen Liniengeflecht oder irisierenden Farbverläufen, die über die Bildränder hinweg strahlen. Lichtstudien von Inge Dick aus ihrem Zyklus jahres licht weiss, ziegen die Veränderung einer weißen Fläche unter dem Einfluss des natürlichen Lichts im tages- und jahreszeitlichen Wechsel. Dirk Salz‘ Kompositionen bestehen aus gestaffelten, farbigen Glasflächen oder mehrschichtig aufgetragenen, eingefärbten Epoxidharzen.

Farbe und Licht

Letzteres ist auch der Grundstoff der Farbraumkörper von Harald Schmitz-Schmelzer: In unterschiedlichen Formaten bildet sich in den auf Hochglanz polierten Werken des 2019 verstorbenen Künstlers das komplette Farbspektrum ab.

Die Leipziger Künstlergruppe OPAL, zu der sich Johannes Keller, Hans-Christian Neumann und Daniel Reimer zusammengeschlossen haben, entwickeln im Arbeitsprozess auf der Grundlage konstruktiver Kunst Reliefs und Plastiken in Quadratform.

Auch das Licht selbst wird zum Material: Für ihre Objektkästen und Installationen verwendet Regine Schumann farbiges und fluoreszierendes Acrylglas, das durch Licht aus sich selbst heraus zu leuchten beginnt. Unter Schwarzlicht erhalten ihre Werke eine besondere Aura. Klaus Geldmachers Lichtobjekte bestechen durch ihren Erfindungsreichtum. Als Highlight verbindet eine eigens für die Ausstellung realisierte Lichtinstallation der österreichischen Künstlerin Miriam Prantl die Eingangsbereiche der beiden gegenüberliegenden Ausstellungsorte in der Mülheimer Innenstadt optisch miteinander. Zur Ausstellung wird ein begleitender Katalog in Kürze erscheinen.

Unter Einhaltung der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung und der geltenden Hygienemaßnahmen kann die Ausstellung besucht werden. Hierzu ist eine vorheriger Terminvereinbarung telefonisch unter 0208-4 55 41-71 bzw. -38 oder per E-Mail kunstmuseum@muelheim-ruhr.de erforderlich.

Die Öffnungszeiten im Kunstmuseum Temporär, Schlossstraße 28-30 und in der Galerie d’Hamé, Schlossstraße 29, sind:

Dienstag bis Freitag 10–18 Uhr

Samstag 10–14 Uhr

Montag und Sonntag geschlossen

