Die Ausstellungsmacher der RUHR GALLERY MÜLHEIM zeigen die Gemeinschaftsausstellung SCHÖNER! wegen der großen Beteiligungen der Kunstschaffenden in 3 Teilen.

Die 2. Ausstellungsreihe startet mit Vernissage am Sonntag, dem 14. Juni 2020 um 16:00 Uhr.

Wer heute in der unmittelbaren Nachbarschaft zur RUHR GALLERY die NEUE SCHULE FÜR MUSIK von Tom Täger betritt, kommt unweigerlich an der Beethovenbüste im Eingangsbereich vorbei. Bei einem Fotoshooting im historischen CASINO-Gebäude an der Delle - Ruhranlage hat der Mülheimer Fotograf Jürgen Brinkmann diesen Schnappschuss gemacht.

Die Aktion "Kunstwerk des Tages" wird gefördert vom Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR) in Zusammenarbeit mit dem Mülheimer Künstlerbund – beide Vereine haben ihre Geschäftsstelle in der Villa Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3, wo auch das Mülheimer Kulturmuseum KuMuMü seine Sammlung zeigt.



#BTHVN2020MLHM #MLHMRHR #RuhrGallery #KuMuMü #KuMuMH #BTHVN2020 #13062020 - 81 - Kunst in Mülheim Künstler und Künstlerinnen machen mit im Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 in der Stadt Mülheim an der Ruhr.