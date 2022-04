Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!

von Elfriede Jelinek

Deutsches SchauSpielHaus Hamburg

So, 22.5., 18:00 Uhr



Das Stück zur Pandemie. Wobei Elfriede Jelinek als das schlimmste Virus den Menschen selbst ausmacht: schlecht von und schlecht zur Natur. Ausgehend vom orgiastischen Après-Ski-Treiben im Tiroler Corona-Hotspot Ischgl kurvt die österreichische Literaturnobelpreisträgerin auf einer Piste aus Nachrichten, Gerüchten, Chats und Verschwörungstheorien durch das mediale Gebrabbel unserer Zeit. Der kalauerfreudige Satzslalom führt bis in die griechische Mythologie, seit je Nährboden für Jelineks Schreiben. So wie die Zauberin Kirke die Gefährten des Odysseus nach einem Gelage in Schweine verwandelt, mutieren auch auf der Bühne die Männer zu Schweinen. Dann geht es im Schweinsgalopp weiter in die Fleischfabriken à la Tönnies, wo neue Ansteckungsgefahr droht.

Es ist Jelineks 21. Einladung nach Mülheim. Man kommt an dieser hellsichtigen Gegenwartsaugurin auch in diesem Jahr nicht vorbei. „Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“ ist eine bitterböse Pandemie-Kakofonie. Ein Text am erhöhten Puls unserer kranken Zeit. Die Hamburger Uraufführungsinszenierung von Karin Beier schenkt sich nichts. Sie stößt dahin vor, wo es eklig wird und wehtut.

Christine Dössel

Uraufführung:

5.6.2021, Deutsches SchauSpielHaus Hamburg

Mit: Josefine Israel, Jan-Peter Kampwirth, Eva Mattes, Angelika Richter, Lars Rudolph, Maximilian Scheidt, Ernst Stötzner, Julia Wieninger

Musiker: Lukas Fröhlich, Sebastian »Johnny« John, Stefan Pahlke

Regie: Karin Beier

Bühne: Duri Bischoff

Kostüme: Wicke Naujoks

Musik: Jörg Gollasch

Video: Severin Renke

Licht: Annette ter Meulen

Choreografische Mitarbeit: Altea Garrido

Körpertraining: Valentí Rocamora i Torà

Dramaturgie: Rita Thiele

Aufführungsrechte:

Rowohlt Theaterverlag

Stückabdruck:

Theater heute 08/09/2021