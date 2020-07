Ruhrgebietstypische Unterhaltung mit Zepp Oberpichler: Am Freitag, 24. Juli, geht es im Rahmen der „Linie+” der Weißen Flotte Mülheim an der Ruhr um 17 Uhr ab Wasserbahnhof (18 Uhr ab Kettwig Unterwasser) auf eine Linienfahrt der anderen Art. Der Autor und Musiker beweist, wie gut sich Musik und Literatur kombinieren lassen und bietet eine mehr als unterhaltsame Begleitung – und das ohne Aufpreis zum Linientarif.

Bei der „Litera-Tour von A bis Zepp“ lädt das Ruhrgebiets-Original Zepp Oberpichler auf eine literarisch-musikalische Lesereise über die Ruhr ein.Den Auftakt macht der Autor und Musiker mit Live-Musik und Auszügen aus seinen gesammelten Kurzgeschichten. So erfahren die Fahrgäste zum Beispiel, warum ein bestimmter Song der britischen Rockband „The Who“ der beste Song der Welt ist, wie Oberpichler in jungen Jahren darauf aufmerksam wurde und wer der Windmühlenmann ist.

Darüber hinaus spielt der Künstler auf seiner Gitarre und sorgt mit passender Musik für die richtige Stimmung. Tickets für die Linienfahrten gibt es direkt an Bord.

Für die Linienfahrten der Weißen Flotte Mülheim sind die geltenden Hygienemaßnahmen auch bei der Litera-Tour einzuhalten. So ist an Bord unter anderem auch nur eine begrenzte Anzahl an Fahrgästen erlaubt.

Alle weiteren Maßnahmen sowie allgemeine Informationen zu den Fahrten der Weißen Flotte Mülheim an der Ruhr gibt es auf weisse-flotte-muelheim.de