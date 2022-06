„Let the good times roll!“ So lautet das Motto der Oldie-Nacht, die am Samstag, 25. Juni, um 18 Uhr, Einlass 17 Uhr unter freiem Himmel in der Freilichtbühne, Dimbeck 2a, Mülheim an der Ruhr, statt findet. Mit dabei sind „Band on the run“ (Cover), „Midnight Ramblers“ (Stones) und „Night on train“ (Cover).

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Im E.ON-Kundencenter, Schollenstraße 1, kann man sich statt für 8 Euro Normalpreis eine ermäßigte Konzertkarte für 5 Euro sichern. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr, maximal vier ermäßigte Karten pro Abholer - jede weitere Karte kostet 8 Euro