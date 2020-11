AUS DEM ARCHIV DES MÜLHEIMER KUNSTVEREINS KKRR

Damit die Daten nicht verlorengehen, haben Mitglieder des Mülheimer Kunstvereins und Kunstfördervereins KKRR in der Geschäftsstelle in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle aus alten Unterlagen die Daten der historischen Künstlergruppierung in der Stadt Mülheim an der Ruhr recherchiert und aufbereitet. Gerade digitale Daten werden von Archiven nur teilweise gesichert und für die Nachwelt aufbewahrt, daher ist die Liste auch als Ausdruck verfügbar.

Ein Nachfolgeverein, der im Mai 2019 auch als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde, steht allen Kunstschaffenden zur Verfügung. Ein Teil der aktiven Mitglieder der aufgelösten Arbeitsgemeinschaft ist bereits in den neuen Verein gewechselt. Informationen / Aufnahmeanträge sind bei den beiden aktuellen Vorsitzenden Barbara Adamek und Ralf Raßloff erhältlich.