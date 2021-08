Zum Abschluss ihres Aufenthalts auf Schloß Styrum hat die Mülheimer Stipendiatin „Junge Kunst“, Yoana Tuzharova, eine mehrteilige Ausstellung entwickelt. Sie beleuchtet, wie sich das Gesicht der Stadt seit der Nachkriegszeit durch den Wandel von einem Bergbaustandort zu einem Handels- und Dienstleistungszentrum verändert hat.

Als künstlerischer Ausgangspunkt diente der Dax-Index als Richtwert, der die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands abbildet. In einer multimedialen Installation in einer Schaufenstervitrine im FORUM (Erdgeschoss, Eingangsbereich Schloßstraße) wird die Dax-Kurve des Corona-Jahres 2020 in akustische und optische Impulse übersetzt. Auf diese Weise werden die abstrakten Handelsprozesse an der Börse sinnlich nachvollziehbar.

Live Performance im Forum

In einer Live-Performance am 2. September überführen die Musiker Francesco Marzano und Leon Eckard kurz vor Börsenschluss die tagesaktuelle DAX-Kurve in Echtzeit in eine Komposition für Flöten und Live-Elektronik.

Im Anschluss berichtet Yoana Tuzharova bei einem Rundgang zu den beiden anderen Ausstellungsstationen auf dem Rathausmarkt und im KUNSTMUSEUM TEMPORÄR über die Entstehung des Projekts.

Treffpunkt ist im FORUM (Erdgeschoss, Eingangsbereich Schloßstraße), Beginn ist um 17 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Die Performance wird circa eine Stunde dauern.