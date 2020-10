Lob des Unterkiefers

Mein Dank, und zwar ein ziemlich tiefer,

gilt meinem lieben Unterkiefer.

Man stelle sich nur einmal vor,

da wäre nichts mehr unterm Ohr,

kein Kinnladen jedenfalls,

die Zunge hing direkt am Hals.

Der Oberkiefer ohne Sinn,

starrte blöde vor sich hin.

Kein Biss, kein Laut, kein Kuss,

das Leben böt‘ nur noch Verdruss.

Wir müssten an der Zunge reißen

und uns was in den Rachen schmeißen,

das Essen mit den Füßen stampfen,

denn keiner hilft, es klein zu mampfen.

Und auch wenn alle Zähne blinken,

wir täten aus dem Halse stinken.

Nein, Ehre dem, dem sie gebührt,

wenn auch das Obere meist führt.

Doch ist es darum schlecht bestellt,

wenn unten nichts dagegenhält.

Drum gilt mein Dank, mein ziemlich tiefer,

dir,

mein lieber Unterkiefer!

F.B.F.