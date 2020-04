In den Medien werden jetzt überall Vergleiche gezogen mit Notsituationen in Kriegszeiten und mit Übungen zur Seuchenbekämpfung.

Erzählen uns nicht auch die Märchen, die wir den Kindern jetzt wieder vermehrt vorlesen, davon?

Spaß: No make up! Nicht aufmachen! Diese Worte der Geißenmutter warnten die zickigen Geißlein. Aber sie ließen sich in ihrer Abwesenheit prompt verführen einmal durch das Pfoten- Make up des Wolfes, das aus weißem Mehl bestand, und zum anderen und wesentlicher noch, durch ihr eigenes „make up“, das ihm Einlass gewährte.

Ernst: Ein Vergleich mit der Pandemie ist mir etwas zu weit hergeholt: Geißenmutter Angela auf der einen und der Wolf Corona auf der anderen? Im Uhrenkasten wären dann doch eher die ältesten Ziegen unterzubringen. Aber ich gebe zu, atmosphärisch sind Parallelen da.

Was den Ausgang des Märchens betrifft, dürfen wir aber leider nicht zu optimistisch sein, denn der Impfstoff als entscheidender „Schnitt“ wird die Opfer nicht mehr retten können. Unsere Chance liegt einzig und allein im Abstandhalten, im Nichtreinlassen, wie es die Geißenmutter sagte.

