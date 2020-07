Der erste Workshop des diesjährigen medl-Mitmach-Zirkus ist vorüber. Veranstalter und Sponsor ziehen ein überaus positives Fazit.

Bereits seit vielen Jahren gibt es alljährlich in den Sommerferien den medl-Mitmach-Zirkus. Früher auf dem Kirmesplatz in Saarn. Mittlerweile aber fester Bestandteil in der Feldmann-Stiftung in Styrum. Max Fritzsche vom Amt für Kinder, Jugend und Schule der Stadt Mülheim meint: „Trotz der Corona-Pandemie, und darauf sind wir schon ein wenig stolz, ist es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen den medl-Mitmach-Zirkus stattfinden zu lassen.“ Denn natürlich musste den Richtlinien der Landesregierung in Sachen Corona Rechnung getragen werden. Aber die Macher vom Amt für Kinder, Jugend und Schule zeigten sich ideen-, einfallsreich und innovativ. Durch eine geschickte Aufteilung in je 3-Tages-Workshops können so an dem tollen Vergnügen insgesamt 240 Kinder teilnehmen. Das sind 40 mehr als im vergangenen Jahr.

Noch freie Plätze

Das heißt auch, dass für den Workshop in der 4. Ferienwoche noch Plätze frei sind. Von Donnerstag 23. Juli bis zum Samstag 25. Juli können sich noch Kinder anmelden. (siehe Info)

In den drei Tagen des Workshop werden die Kinder zu Akrobaten, Clowns und Jongleuren ausgebildet. Dafür stehen Mitarbeiter des „Circus Zappzarap“ sowie 24 Betreuer_innen des Amtes für Kinder, Jugend und Schule der Stadt Mülheim zur Verfügung. Die ersten beiden Tage stehen im Zeichen von üben, trainieren und einstudieren. Am 3. Tag folgt dann der Höhepunkt: die Kinder dürfen das Erlernte den staunenden, begeisterten und stolzen Eltern vorführen. Dabei treten dann die gebildeten Gruppen, mit jeweils zehn Kindern, nacheinander auf und stellen ihr Gelerntes in der Manege zur Schau. Natürlich haben sie sich vorher auch Namen gegeben. So treten beispielsweise die Affenbande, die Eichhörnchen und eine besonders selbstbewusste Truppe, die „“Die Besten“ auf. „Ziel des Programms ist es, die Kinder und die Betreuer zu stärken und den Stadtteil Styrum noch mehr aufzuwerten.“ erklärt Fritzsche die Intuition.

T-Shirts werden nicht gewaschen

Ohne Sponsor wäre diese tolle Aktion jedoch nicht möglich. Die medl engagiert sich seit Jahren und fördert das Projekt besonders gerne. Jan Hoffmann, Leiter Vertrieb bei medl meint dazu: „Diese Veranstaltung ist eines der wenigen Projekte die wir unterstützen, bei der es keine Einwände oder größere Diskussionen bei der Verabschiedung des Werbeplanes gibt. Diese Veranstaltung wird anstandslos genehmigt, weil wir für dieses Projekt eine glatte 1 vergeben.“ Max Fritzsche weiß auch warum: „Der medl-Mitmach-Zirkus hat einen hohen pädagogischen Wert. Die Kinder lernen sich untereinander kennen. Es entstehen Freundschaften über den Stadtteil Styrum hinaus. Und das strahlen in den Augen der Kinder zeigt uns, dass wir vieles richtig machen.“

Jan Hoffmann schlägt in die gleiche Kerbe: „Viele der Kinder kommen Jahr für Jahr wieder. Und wir hören von Eltern, dass die Kids die T-Shirts gar nicht mehr ausziehen wollen. Weder zum Waschen noch zur Schule.“

INFO

Auf der Website „freizeit.muelheim-ruhr.de“ finden Sie alle weiteren Infos und Hinweise. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter zwischen 6 – 12 Jahren. Sie findet an drei Tagen jeweils von 9.45 – 16.10 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 30€. (MH-Pass-Besitzer 15€. Oder Zahlung mit BUT-Gutscheinen) Darin enthalten ist jeweils ein Mittagessen, Getränke und ein „medl-Mitmach-Zirkus T-Shirt“.