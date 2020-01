Sven Pistor ist der Bruce Lee des Fußballs. Nach „Alles Vollpfosten!“ meldet er sich furios und kampfeslustig mit seinem neuen Bühnenprogramm „Vollpfosten Reloaded!!!“ zurück – und es gibt wieder voll auf die Zwölf! „Es muss sein, anders ist Fußball nicht mehr auszuhalten“, sagt Pistor, der jetzt schon mit seinem fünften Programm auf den Theaterbühnen unterwegs ist. Am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr gastiert er im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38.

In „Vollpfosten Reloaded!!!“ glänzt Pistor als Chronist des Wahnsinns. Frei nach Schalkes Klaus Täuber ist es nun an der Zeit, „Köpfe mit Nägeln“ zu machen. Pistors Bühnenshow ist eine wilde Fußballreise in Wort und Bild, zwischen Poesie und Fankultur.

Gespielt wird übrigens auch. Der WDR 2-Fußballexperte Pistor fordert das Publikum heraus, denn was wäre schon ein Fußballabend ohne ein echtes Klugscheißer-Quiz? Pistors neues Bühnenprogramm „Vollpfosten Reloaded!!!“ ist Stand-up vom Feinsten – total irre, einfach witzig und voller verzweifelter Liebe zum Fußball.

Tickets für den spontanen Fußballfachmann gibt es ab 27,50 Euro unter www.rhein-konzerte.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Leserladen der Mülheimer Woche, Eppinghofer Straße 1-3.