Meine Gedanken (22) 854 – 876 in umgekehrter Reihenfolge

876. Man kann nicht sein ganzes Leben mit sich rumschleppen, man muss auch mal ausmisten.

875. Die Werbezeile: „Wir halten Sie immer auf dem Laufenden“ hat den gleichen Wert für dein Leben wie 99% der Nachrichten, mit denen du auf dem Laufenden gehalten wirst.

874. Der Mensch ist ein Geschichten erzählendes Tier. Schon in dem Wort exis-tier-en ist die Hauptkategorie alles Lebendigen enthalten. Daneben gibt es nur noch Pflanzen und Menschen.

873. Intelligenz kann immer nur auf Intelligenz stoßen, die für sie erkennbar ist; das spricht nicht gerade für Intelligenz!

872. Das Hochdeutsch hilft uns bei der Darstellung von Gedanken, die wir uns auf Platt nicht machen müssten.

871. Alles Elend des Menschen rührt daher, dass er eine Wirtschaft benötigt. In der Bibel wird das als Vertreibung aus dem Paradies beschrieben. Ich glaube allerdings, dass der Sündenfall von ewiglanger Hand geplant war.

870. Die ersten Menschenpaare waren offenbar Anna und Eva sowie Adam und Egon.

869. Ich bin von Hause aus Gähn-Designer und eröffne jetzt die Gähnschule „Yawning by doing“.

868. 16. Hunde, die bellen, beißt man nicht. Das wissen die.

867. Wir danken den Kühen, die für uns das ganze Gras fressen, damit wir die Milch haben.

866. Die Abschaffung der Wörter scheitert am Bericht über die Abschaffung der Wörter.

865. Der außengeleiteten Einheit Mensch möchte ich als Riesman-Schüler möglichst wenig begegnen. („Die einsame Masse“)

864. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der mörderische Schrei des Kranichs morgens um halb fünf. Das war in Mecklenburg vor Pommern. Strelitz, wo auch Kinkel und Schurz durchgekommen sind.

863. Wir haben ein Billig-Abonnement. Wir bekommen immer die Zeitung von gestern!

862. Wir danken für Ihr Verständnis! - Ja, du mich auch!

861. Schlechte Diktatur ist besser als schlechte Demokratie.

860. Wenn du dich mit 75 jung fühlst, hast du dich nur noch nicht gebückt.

859. Primatologen und prima Psychologen sind sich einig: Viele Politiker kommen da nur mit professioneller Hilfe wieder raus.

858. Gaststätte „Zum blauen Schwein“

857. Jeder hat im Krankheitsfall dafür Sorge zu tragen, dass sein Kaufverhalten nicht leidet.

856. Bitte, wer steckte nochmal während des sonntäglichen Gottesdienstes heimlich, still und leise Blumen in die Perücke des alten Herrn, der in der Kirchenbank vor ihr saß? War es Lola Montez oder Hildegard Hamm-Brücher?

855. Was mich nicht interessiert, das interessiert doch keinen. Also nicht, dass das, was mich nicht interessiert, keinen anderen interessieren würde, sondern im Gegenteil: Man interessiert schon für das, was mich persönlich nicht interessiert. Also interessiert das schon, was mich nicht interessiert!

854. In und an einem Menschen, einem Tier, einer Pflanze, kurz: Lebewesen, sträubt sich alles gegen das Andersseinsollen. Der Mensch ist ein elastisch-plastisches Wesen. Wirkt eine Kraft von außen auf ihn ein, kann er sich verformen, wird aber normalerweise beim Nachlassen der Kraft wieder in seine Urform zurückschnellen. Seltener sind dauerhafte Verformungen. Es ist aber meist nur eine Frage der Zeit, wann ein Verformter wieder zu seiner Urform zurückfindet.

Nimm dir diese Zeit! Jetzt!

Besserer Mensch, hahaha!