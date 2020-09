Und so wird’s gemacht:

Man nehme 20 Schlager aus der Zeit von 1920 – 1980, entferne sorgfältig den Gesang und warte, bis man 20 Texte auf Platt übertragen hat.

Falls erforderlich noch eben Mölmsch Platt lernen.

Mit ein bisschen Übung sind Sie bald imstande und ziehen von einer Karaoke-Bar zur nächsten.

Die Texte müssen mit dem Originaltext nicht unbedingt etwas zu tun haben.

Sie werden ohnehin nicht verstanden.

Genau wie bei den allerneusten englischsprachigen Hits.

Keine Angst, alle singen mit, notfalls auf Hoch-Lala!

Hier ein Beispiel:

Dat häpp ek waal in Mölm cheliart

Dat häp ek waal in Mölm cheliart

Wenn nee, dann woar’t in ẞaan,

dat liarsse ßööss in ke-ine Stadt,

do bösse hie chutt draan.

Un wenn de noch wat liare ßaß

Dann kumm ees flott hie her

II:Hie wies me de-i aals wat de wills

un noh em bettschen meah!:II

Wenn ees en jonge Kääl

dööchtig völl ßuupe kann

Un ßingk noh naachs öm Uhrer dre-i

Wenn he wie’n Ötter stink

Un mitte ẞöcken wink

Un dink sech do charnicks dobe-i,

Froagent chitt, wu he waal studiert?

Dann ßeet he hadd un unscheniert:

Dat häpp ek waal…

Klar? Chris Howland: Das hab ich in Paris gelernt…

Noch ein Tipp: Sie können auch Kölsch-Schlager auf Mölmsch singen!