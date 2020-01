Mölmsche Plattkaller truure öm Männe-Jupp

We-i künn't nee chlöive un bechriepe: Middenmangs ut dat Leewe heet dän Doad usen Fröind, usen Stammdeesch-Bruur van “Aul Ssaan”, usen Metmeekes be-im Platt-Duo “Jan un Hinnerk” fottchenohme.

He woar ömmer föar de Minsche do: Be-i de Easte Hölp, em Stadtroot, ees Prinz em Mölmsche Karneval, ees Ssaansche Börgerme-ister, ees Baas van “Aul Ssaan”, ees Ssinter Kloos op‘m Nikolausmark un Ssinter-Mätes-Vögelsche-Ssinger in de City…un soa widder un soa fott. Ömmer un öwweraal heet he sech föar de Minsche en Mölm i’chessatt.

Mölmsch Platt zu fördern war ihm ein großes Anliegen. Seine Prinzenproklamation von 2003

verlas er op Platt. Er war Mitglied des Saarner Platt-Duos „Jan un Hinnerk“, und er ganz alleine konnte in beide Rollen schlüpfen und so immer einen fehlenden Partner ersetzen, ob es nun Wilhelm von Gehlen als Hinnerk oder Franz Firla als Jan war.



Mit Hermann-Josef Hüßelbeck hat Mülheim einen großartigen Menschen verloren!