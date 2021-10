Der Hauptausschuss Groß Mülheimer Karneval (HA) stellte im „Franky’s“ an der Ruhrpromenade, das alte und gelichzeitig das neue Prinzenpaar für die Session 2021/22 vor.

Kevin I. und Tamara I. wollen den Mülheimer Jecken in der Session 2021/22 Frohsinn und Heiterkeit vermitteln. Und zwar allen! Ihr Motto lautet demnach auch: „Kunterbunte Mölmsche Welt, wir machen sie wie’s uns gefällt“. Prinz Kevin I. erklärt das Motto: „Karneval ist für jeden da. Egal welche Hautfarbe, welche Religion oder welche Neigung die Narren und Narrealesen haben, wir möchten Alle, und wirklich Alle erreichen und erheitern.“

Traum wird wahr

Kevin I. und Tamara I. waren auch für die Session 2020/21 als Prinzenpaar vorgesehen, doch die Pandemie machte ihnen einen Strich durch die karnevalistische Rechnung und ein vorläufiges Ende ihrer Träume. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und nach Absprache mit dem HA wird es hoffentlich in dieser Session klappen. „Wir planen zunächst mal die Auftritte unter 3 G-Regeln und warten ab, wie sich die Pandemie bis zum Rosenmontag am 22. Februar 2022 entwickelt. Wir jedenfalls sind bereit einen Umzug und Karneval stattfinden zu lassen. Selbstverständlich immer unter Beachtung der dann geltenden Corona-Regeln.“ erklärt der Geschäftsführer des HA, Hans Klingels die Planungen. Also Start frei für das Prinzenpaar. „Wir freuen uns riesig auf die Session.“ schaut Kevin I. voraus. „Für mich und Tamara wird ein Traum wahr.“ so Kevin weiter. Warum er sich so riesig freut? „Andere träumen von den Malediven, mein Traum war es schon immer einmal Karnevalsprinz zu sein.“

Prinzessin Tamara I. blickt noch einmal kurz zurück und schaut voraus: „Wegen Corona mussten wir unsere Vorbereitungen für unsere Show und Auftritte stoppen. Das tat schon weh. Kevin und ich konnten zu Hause ein wenig üben und trainieren. Aber für die Paginnen, die bei uns auch eine wesentliche Rolle spielen, war das nicht so einfach.“ Und zu allem Überfluss dachte sich Tamara I. dann auch noch ein neues Programm aus. „Ich war es einfach leid, immer nur zu zweit zu üben. Alle müssen gemeinsam üben. Das packen wir jetzt verstärkt an.“

Styrumer Junge

Tamara und Kevin sind nicht nur in der Karnevalszeit ein Traumpaar. Die beiden haben sich 2011 kennengelernt und 2013 geheiratet. Mittlerweile hat sich mit den Töchtern Lavinia (7J.) auch Shalia (4J.) auch schon die nächste Generation eingestellt. Beide sind sowohl im Oberhausener Karneval, als auch in Mülheim aktiv. Kevin ist ein Styrumer Junge und im KC „Echte Frönde“ in Oberhausen Mitglied. In Mülheim gehören Kevin und Tamar seit Jahren den „Roten Funken“ an.

Wie es sich in einem kleinen Familienbetrieb gehört, ist natürlich auch eine der Paginnen familiär mit dem Prinzenpaar verbunden. „Schon als Kind fand ich Karneval toll, war aber nie aktiv in einem Verein.“ sagt Pagin Marina. „Aber seinem Bruder kann man ja keinen Wunsch ausschlagen.“ fügt sie hinzu. So ist sie also auf Wunsch von Prinz Kevin I. Pagin und jetzt mitten drin bei Jubel, Trubel und Heiterkeit. Ihr zur Seite steht mit Debby die zweite Pagin, die das Team komplettiert.

Der „Senior“ in dieser jungen Truppe ist Hofmarschall Rainer Bleier. Der Allrounder hat Bäcker und Konditor gelernt, umgeschult zum Einzelhandelskaufmann und ist heute für das Deutsche Rote Kreuz im Einkauf tätig. Und weil Hofmarschall nicht genug ist, ist Rainer Bleier auch gleichzeitig Zugleiter.

Noch eine Besonderheit wird der Karnevalszug 2022 in Mülheim aufbieten: ein vom Düsseldorfer Wagenbaumeister Jaques Tilly gestalteter Motivwagen wird mit dabei sein.

Termine

11.11.2021 Prinzenproklamation bei Auto Wolf

13.11.2021 um 11.11 Uhr Aufstellung Narrenbaum am Kurt-Schumacher-Platz

27.11.2021 Verleihung der „Spitze Feder“ an DOC Esser Heinrich Wilhelm

13.02.2020 Narrenhalle – Ein Fest für alle

Für alle Saalveranstaltungen gilt: Der Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Programmbeginn. Bei Einlass wird die 3-G-regel von Mitgliedern des HA kontrolliert!