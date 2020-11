110 Kinder, pardon Hexen, Zauberer, Skelette, Räuber, Piraten und Fledermäuse können einem schon den Atem stocken lassen! Im VKJ-Kinderhaus Kleine Stifte gab es dieses gruselige Aufgebot, als in der Kindertagesstätte an der Bruchstraße 83a eine schaurig-schöne Halloween-Party stieg.

„Corona-bedingt mussten wir die Feier in diesem Jahr ein wenig anders ausrichten“, erläutert Kinderhausleiter Andreas Spielkamp. Dass alle Kinder und ihre Erzieher ihre Grusel-Sause gemeinsam feiern konnten wie bei der Premiere im vergangenen Jahr, war diesmal natürlich nicht möglich. 110 Mädchen und Jungen besuchen die Kindertagesstätte des VKJ, Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V., in Eppinghofen, die im Juni 2019 offiziell eröffnet wurde. „Diesmal haben wir die Feier gruppenintern durchgeführt, damit die Kinder aus den verschiedenen Gruppen sich nicht durchmischen“, erklärt Spielkamp. So gab es genau genommen sechs Partys - in jeder Gruppe eine! Dabei kamen ganz schön viele schaurige Gestalten zusammen, denn alle Kinder sowie die Kinderhaus-Mitarbeiter erschienen verkleidet.

„Unser ganzes Team hat sich große Mühe gegeben, um das Fest dem Anlass entsprechend schön zu gestalten“, freut sich der Kinderhausleiter. So gab es beispielsweise Spinnen aus Schokolade und Salzstangen und „Glupsch-Muffins“ mit Augen zu essen. Das ganze Haus war mit Fledermäusen, Luftballons und Kürbissen dekoriert, am Kinderschminkstand konnten sich die Kids ein Grusel-Gesicht malen lassen, bevor es in die Kinder-Disco ging, in der es ganz schön düster war. „Die Kinder und auch viele Eltern haben sich eine Halloween-Party sehr gewünscht und wir sind froh, dass wir ihnen diesen Wunsch erfüllen konnten“, sagt Andreas Spielkamp und lacht: „Die Kinder hatten einen Riesen-Spaß, und darauf kommt es doch an!“