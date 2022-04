Monte Rosa

von Teresa Dopler

Schauspiel Hannover

Sa, 14.5., 19:30 Uhr, Stadthalle Mülheim an der Ruhr



Das vierte Stück der österreichischen Dramatikerin Teresa Dopler spielt in den Alpen, wo der Klimawandel die Gletscher schmelzen und die Gipfel bröckeln lässt. Doch weder Umweltschutz noch Alpinismus sind in „Monte Rosa“ das Thema, sondern die Menschen. Wie Versuchstiere lässt Dopler Bergsteiger aufeinandertreffen; gnadenlos genau beobachtet sie, wie sozial oder asozial sie sich verhalten. In knappen Dialogen beweist die Autorin feines Gespür für Sprache und einen scharfen Blick für die Gesellschaft. Wie empathielos und egomanisch die Menschen in diesem absurden Theater agieren, ist oft erschreckend anzusehen. Aber weil sie so gut geschrieben ist, bereitet die dramatische Kletterpartie auch viel Vergnügen.

– Wolfgang Kralicek

Uraufführung:

19.5.2021, Landestheater Niederösterreich, St. Pölten

Premiere:

14.1.2022, Schauspiel Hannover, Ballhof Eins (Deutsche Erstaufführung)

Mit: Nikolai Gemel, Mathias Max Herrmann, Lukas Holzhausen

Regie: Matthias Rippert

Bühne: Fabian Liszt

Kostüme: Johanna Lakner

Musik: Robert Pawliczek

Dramaturgie: Barbara Kantel

Aufführungsrechte:

Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH, Berlin

Stückabdruck:

Theater heute 03/2022