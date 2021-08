„Beuys100“ – „Viel Rost“ – „Deutscher Aktien Index - optisch und akustisch“ und „Fotos von Nackten“ – KUNST AM WOCHENENDE IN DER STADT MÜLHEIM

Mülheim hat derzeit viel Kunst zu bieten – in den Kunstmuseen und Galerien der Kunststadt Mülheim, denn nicht nur die überregional bekannte Beuys-Schau in der Mülheimer RuhrGallery lockt derzeit zahlreiche Besucher nach Mülheim ins grüne Ruhrtal.

Eine Bochumer Gruppe kam mit dem Zug in die Stadt am Fluß. Beim Eintreffen in der aktuellen Ausstellung in der RUHR GALLERY berichteten die Besucher auch von ihrem Besuch im Kunstgewerbegeschäft des Fördervereins für das Kunstmuseum in der Schloßstraße 28 und von der dortigen DAX - Präsentation der Arbeiten der derzeitigen Stipendiatin der Stadt Mülheim Yoana Tuzharova – leider war die Fotografie - Ausstellung „GEGENSCHLAG (Finissage 21.8.2021 ab 17 h)“ von Max Schulz gegenüber in der Galerie d’Hame nicht geöffnet.

Werke und Video-Installation von Klaus Wiesel in der RuhrGallery

In der Mülheimer Kunstgalerie am Innenstadtpark „Ruhranlage“ traf die Besuchergruppe dann auf die Kunstschaffenden Bernward Kraft und Klaus Wiesel, die dort derzeit auf über 1.000 Quadratmetern das aktuelle Jahrethema „BEUYS100“ präsentieren – u.a. im Galeriehof mit Groß-Skulpturen wie dem "Hingucker".

Installation von Bernward Kraft "FROM BEUYS TO MAN - UND ZURÜCK" in der RuhrGallery

Kaum hat man sich in die Gedankenwelt des Umbruchkünstlers Joseph Beuys vertieft, kommt man in der Schau „FROM BEUYS TO MAN“ aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zeit mitbringen müssen die Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber in jedem Fall in der Kunststadt Mülheim.

Selbstportrait-Installation von Bernward Kraft "FROM BEUYS TO MAN - UND ZURÜCK" in der RuhrGallery

Kunstkiosk als Dauerinstallation

Schnittstelle und beliebter Aufenthaltsort der Ausstellung ist der „KUNSTKIOSK2021“ – aktuell in der Beletage der Villa Schmitz-Scholl. Hier bieten die beiden Künstler eine Vielzahl Arbeiten, Bilder, Drucke, Skulpturen, etc. als exklusive Geschenke oder für die eigene Kunstsammlung an.

Blick in den Kunstkiosk von Klaus Wiesel in der RuhrGallery

Hommage an das Ruhrgebiet

Der Künstler hat seinen Kiosk als Hommage an das Ruhrgebiet zu einer Rauminstallation erweitert. Wiesel bleibt dabei seinem Markenzeichen „Rost“ treu und bietet u. a. für „Rostalgiker“ seine ganz spezielle „Gemischte Tüte“ an, eine Zeitung (Sonderausgabe zur Ausstellung) und Bier mit den Kunstnamen „(P)ROST und (P)ROSTfrei“.

Kunstkiosk2021 von Klaus Wiesel in der RuhrGallery

"Tagwerk" von Klaus Wiesel in der RuhrGallery

Wer stellt aus in der RUHRKUNSTHALLE?

Bernward Kraft: „FROM BEUYS TO MAN – UND ZURÜCK“

Bernward Kraft – bekannt durch seine Scherenschnitte u.a. für Plakate diverser kultureller Einrichtungen – zeigt im Erdgeschoss unter dem Titel „FROM BEUYS TO MAN – UND ZURÜCK“ Arbeiten, in denen er sich mit dem Wirken und Schaffen des Jubilars intensiv auseinandersetzt.

Selbstportrait-Installation von Bernward Kraft "FROM BEUYS TO MAN - UND ZURÜCK" in der RuhrGallery

Installation "Elektroschlitten" von Bernward Kraft "FROM BEUYS TO MAN - UND ZURÜCK" in der RuhrGallery

Klaus Wiesel: „1718192021 – Fünf Jahre“

Unter diesem Titel präsentiert Wiesel nicht nur ein „Best-of“ der letzten Jahre, sondern auch Neuinterpretation diverser Installationen wie „TAGWERK“, IDEENWOLKE“, „Lebensmittel Kohle – für schlechte Zeiten“, etc. Zum ersten Mal gezeigt werden Exponate und Fotografien des „Schlagzeug-Experiments“. Dieser Raum mit Arbeiten, die mittels eines Schlagzeugs als „Malmittel“ kreiert wurden, hat sich zu einem Publikumsliebling der Ausstellung entwickelt.

Installation der Künstlergruppe K4 in der RuhrGallery

Kunstkiosk2021 von Klaus Wiesel in der RuhrGallery

Besuchszeiten

Ausstellung läuft noch bis 29. August 2021 - Eintritt und Parken frei

Wegen des großen Zuspruchs weist die RUHR GALLERY nochmals auf die erweiterten Zeiten im Rahmen der Doppelausstellung KraftWiesel plus WieselKraft hin – Laufzeit ist bis zum 29. August.

Die Besuchszeiten der Ausstellungen und die Öffnungszeiten des „KUNSTKIOSK2021“ sind:

Di. – Do. 14 – 18h, Fr. 15 – 20h („Spätschicht“),

Sa. + So. 12 – 18h und nach Vereinbarung.

Künstlergespräche: Klaus Wiesel ist ab Beginn der Besuchszeiten anwesend, Bernward Kraft ab 16.00 Uhr.

Rostbild und Installation von Klaus Wiesel in der RuhrGallery

Ausgerichtet wird die Ausstellung vom https://muelheimer-kuenstlerbund.jimdofree.com/Mülheimer Künstlerbund, der im Jahr 2012 gegründet wurde vom Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr mit Sitz in der RUHRKUNSTHALLE mit der RUHR GALLERY Mülheim und dem KuMuMü – Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3.

Über 200 museale Ausstellungen hat der junge Kunstverein in der Stadt Mülheim realisiert –

Weltkünstler wie HA SCHULT haben hier seit 2012 zusammen mit kunstbegeisterten Nichtprofikünstlern ausgestellt.

