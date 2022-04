IMAGO Pixel, Pigmente und Objekte von Jörg Dornemann

- Kulturwochen in der Stadt Mülheim

Der Untertitel zur Ausstellung die am Sonntag, 10. April 2022 um 16:00 Uhr eröffnet wird sagt es schon: Die Ausstellung umfasst 50 Positionen: Fotografie, Malerei und Objekte und zeigt einen kleinen, aber repräsentativen Ausschnitt aus dem, was für den Mülheimer Künstler Jörg Dornemann in seiner Kunst wichtig ist.

"Ägypten-Serie" Malerei von Jörg Dornemann in der Schaui IMAGO in der Stadt Mülheim

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Seine Fotos aus der „Ägypten-Serie“ zum Beispiel zeigen die Wirkung starker Kontraste, die hauptsächlich durch die Gegenlicht-Situationen hervorgerufen werden. Das verleiht vielen Farben eine besondere Wirk- und Strahlkraft. Realistische Nahaufnahmen, die durch ein Dehnung des Schärfentiefenbereichs erst möglich sind, faszinieren auf Grund des Detailreichtums und der ungewöhnlichen Blickwinkel.

Scharf und weich - Arbeiten von Jörg Dornemann in der Ausstellung IMAGO 10.4. bis 1.5.2022

Ein anderer Aspekt der gezeigten Fotokunst ist die nachträgliche Bearbeitung am Computer. Die anfangs realistischen Darstellungen werden so verfremdet, dass manchmal vom ursprünglichen Foto fast nur noch die Farben übrig bleiben. Oder aber Dornemann überlagert scharfe und weichgezeichnete Bilder, was man anfangs vielleicht gar nicht bemerkt und deuten kann. Manchmal erzeugt das dramatische Effekte, manchmal verleiht es eine Leichtigkeit, die an den Impressionismus in der Malerei erinnert.

Malerei von Jörg Dornemann, basierend auf einem seiner Fotos

Ein eigener Raum in der Beletage der VILLA ARTIS in der Ruhrstraße 3 ist der Malerei gewidmet. Beim Durchsehen seiner Fotos fiel dem Künstler bei dem einen oder anderen Bild auf, dass es als Vorlage für Malereien geeignet erschien - das Foto quasi als Skizzenblock. Die ausgestellte Serie der stark perspektivisch gestalteten Bilder oder das Frühling-Herbst Duo sind nahe der Realität gehalten; auch sie zeigen teilweise die Vorliebe für Gegenlicht. Farbgebung und Strukturen werden dann in einigen Bildern freier gestaltet.

"Goldphase" und "Objekte" in der Ausstellung Jörg Dornemann in der RUHR GALLERY MÜLHEIM

Irgendwann kam die Idee hinzu, auch mal mit Schlagmetall zu arbeiten. Auch hier benutzt Dornemann wieder seine Fotos als Ideengeber, jedoch gestaltet er diese teilweise auch völlig frei bis hin zu reiner Symbolik.

Aktuelle Werkreihe

Die „Goldphase“ ist die aktuelle Form der malerischen Tätigkeit des Mülheimers, der ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Umsetzungen ist.

Die Ausstellung ist museal aufgebaut und gut dokumentiert. Allen Arfbeiten ist eine kurze Geschichte beigefügt, die Aufschluss über die Entstehung oder den Hintergrund geben soll. Das kann man lesen, wenn man möchte, kann aber auch einfach nur die Bilder betrachten und seiner eigenen Phantasie freien Lauf lassen.

Klar gegliedert ist die museale Schau in vier großen Räumen in der Beletage der VILLA ARTIS in der Ruhrstraße 3 von Mülheim

Die Ausstellung ist bis zum 1. Mai 2022 in der Ruhr Gallery in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle zu sehen.

Besuchszeiten: SA+SO jeweils von 13 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung mit dem Künstler unter der Hotline: 0175 5696420 oder EMail: Museum@Kulturort-Villa-Artis.de

Alle aktuellen und kommenden Kunstevents in der Stadt Mülheim findet man leicht mit der KultAppMH.

Die Ausstellung wird am Sonntag, dem 10. April 2022 um 16 Uhr in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle eröffnet - Eintritt und Parken frei!

Grußwort: Rodion Bakum

kurze Einführung: Ivo Franz