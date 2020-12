#ARTNEWSRUHR: Der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr hat heute dem Mülheimer Museum KuMuMü zwei Werke von Ruhrpreistäger 2020 Dirk Hupe für die STÄNDIGE SAMMLUNG zur Verfügung gestellt und gratuliert dem Preisträger des Kunstjahres 2020 Dirk Hupe.

Die Arbeiten werden derzeit aus aktuellem Anlaß in der Ausstellung des Kulturmuseum Mülheim KuMuMü bis Ende März 2021 in der Kunststadt Mülheim im grünen Ruhrtal präsentiert.

Wer ist Dirk Hupe?

Dirk Hupe ist 60 Jahre alt und ein stiller aber offener Mensch – er ist für viele aktive Kunstschaffende ein fleißiges Vorbild. Unermüdlich schafft er meist große Werkreihen. Hupe ist aber auch mit sozialem Engagement unterwegs – seit mehren Jahren unterstützt er u.a. die beliebte „KUNSTSACK-ACTIVITY“ des Mülheimer Lions-Clubs – seine Werke sind nicht nur in den Kunstsammlungen der Mülheimer Museen am Synagogenplatz 1 und in der Ruhrstraße 3 zu finden, sondern auch im Lembruck-Museum in Duisburg und in zahlreichen Privatsammlungen.

Auch der Mülheimer Künstlerbund – MKB gratuliert dem Ausnahmekünster zu der Auszeichnung mit dem Ruhrpreis, den seit Jahren die Sparkasse Mülheim an der Ruhr ermöglicht – trotz des aktuellen Margendrucks. Der Mülheimer Künstlerbund hofft, dass noch viele der bemerkenswerten Künstlerinnen und Künstler der quirligen Kunststadt Mülheim in den Genuß des begehrten Preises kommen - ein Ansporn, das künstlerische Dasein auch finanziell abzusichern.

Weitere Informationen über den Preisträger 2020 auch in WIKIPEDIA – hier ist der Link:

Der geteilte Preis geht auch an den Wissenschaftler Josep Cornellà, der im MPI seine Wirkungsstätte hat - auch an ihn der Glückwunsch zu der Auszeichnung, die von der neuen Leiterin des Kulturausschusses der Stadt Mülheim Dr. Daniela Grobe im Beisein von Oberbürgermeister Marc Buchholz, Kulturdezernent Peter Vermeulen und dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Peter Weck übergeben wurde.

