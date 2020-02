Das A und O der Kunstvielfalt im Beethovenjahr 2020 für „Auge & Ohr“

Das Mülheimer „KuMuMü Kulturmuseum“ (vormals privates „KuMuMü Kunstmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3“) öffnet für interessierte Besucher seit Januar 2020 seine Sammlung zum Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 in der Stadt Mülheim an der Ruhr.

#BTHVN2020MLHM ist der Hashtag in der quirligen Kunststadt Mülheim im grünen Ruhrtal. Als Ganzjahresthema haben Kuratoren und zahlreiche Sammler ihre Kunstschätze wie Beethovenbüsten, zeitgenössische Beethoven - Darstellungen, alte Zeichnungen und Skulpturen dem Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3 zur Verfügung gestellt. Sogar ein sehr altes Quartett-Kartenspiel mit dem Konterfei des großen Komponisten wird ausgestellt.

Der Komponist, der seine Partituren mit „BTHVN“ signierte, hat Großes geschaffen – auf einem alten DUAL - Plattenspieler im improvisierten Museumscafé können unzählige Beethoven - Vinylscheiben aus aller Welt abgespielt werden – ein einmaliges Erlebnis in den ehemaligen Wohnräumen der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl in der gleichnamigen Villa Schmitz-Scholl in der kleinen Ruhrstraße / Ecke Delle mit Blick auf die Ruhranlage.

Führungen bitte anmelden!

Kostenlose Führungen werden nach Vereinbarung durch die Kuratoren der Schau angeboten – eine Warteliste wurde eingerichtet. Anmeldungen werden entgegengenommen unter der Email

KuMu-MH@Kunststadt-MH.de oder bei dem Kunsthistoriker Dr. Stavenhagen unter der Rufnummer des Museums 0208 46949 – 567.

Kunst-APP informiert

Alle aktuellen und künftigen privaten und von der Stadt Mülheim betreuten Kunstveranstaltungen sind mit einem Klick hier zu finden - so verpassen Sie keine Vernissage oder keine Sonderöffnung mehr!

Diese moderne Kunst-APP wurde entwickelt und finanziert vom Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR) und programmiert von Dr. Konrad Kollnig.