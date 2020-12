MÜLHEIM KOMMT! WO IST BEUYS?

Dank der Förderung des Mülheimer Kunstvereins und Kunstfördervereins Rhein-Ruhr – KKRR können wie im Jahr 2020 auch im Kunstjahr 2021 wieder zehn große museale Kunstausstellungen in der Stadt Mülheim an der Ruhr realisiert werden. Das Motto 2021 lautet: MÜLHEIM KOMMT! WO IST BEUYS?

Kulturmuseum KuMuMü und RUHR GALLERY MÜLHEIM haben 10-jähriges Jubiläum im Jahr 2021

Ausstellungsorte sind das KuMuMü Kulturmuseum Mülheim und die RUHR GALLERY MÜLHEIM beide Häuser wurden im Jahr 2012 eröffnet.

Der Eintritt und die Gebühren für Führungen werden wie in den Vorjahren wieder vom Mülheimer Kunstverein KKRR übernommen – auch Gruppenführungen und Parkplätze im Galeriehof sind wieder kostenfrei.

Das Marketing und Redaktionsteam und die Ausstellungsmacher des Kulturortes Villa Schmitz Scholl haben wieder ein hochklassiges Programm auf die Beine gestellt.

Januar/Februar 2021 (bereits angelaufen am 6. Dezember 2020)

Die Einstimmung in das Beuys-Jubiläumsjahr läuft erfolgreich bereits seit 6. Dezember 2020 und ist mit der Werkschau CHINMAYO bis 21. Februar 2021 in allen Räumen der RUHR GALLERY MÜLHEIM zu sehen. Die Ausstellung wird auch im Fernsehen zu sehen sein.

Februar/März 2021

WAR WAS?!

Gruppenausstellung



April 2021:

Gruppenausstellung BEUYS & GIRLS Künstlerinnen zu #BEUYS100MLHM

Mai 2021:

Gruppenausstellung BEUYS PFLICHT ODER KÜR

Juli 2021:

Zusammenarbeit mit Hochschulen und Akademien -

HBK / fadbk Alumni zum Beuys-Jubiläumsjahr 2021

August 2021:

Bernward Kraft & Klaus Wiesel „KraftWiesel versus WieselKraft“

September 2021:

Gruppenausstellung BEUYS & Boys Künstler zu #BEUYS100MLHM

Oktober 2021:

7 Rooms – Bedeutung des Raums im Beuys-Jubiläumsjahr – 7 Fotografen stellen aus

November 2021:

Museale Einzelausstellung Martin Sieverding auf den Spuren von Joseph Beuys

Dezember 2021:

BEUYS & DIE EIMER

Gruppenausstellung mit überregionaler Beteiligung

Planung für das Kunstjahr 2022 läuft bereits

Der Mülheimer Kunstverein nimmt für seine nächste Mitgliederversammlung noch Vorschläge für das Ganzjahresthema 2022 entgegen, da zügig mit der Planung und Vertragsgestaltung mit Kunstschaffenden begonnen werden soll. Die Vorschläge werden erbeten via EMail: info@kunststadt-mh.de oder via FON: 0208 46949-567 (Geschäftsstelle des Kunstvereins KKRR in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle am Innenstadtpark „Ruhranlage“). Die ordentliche Mitgliederversammlung des Kunstvereins findet im März 2021 statt.