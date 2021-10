Wiedereröffnung Kunstmuseum und Kulturmuseum Mülheim in der Ruhrstraße 3 am Innenstadtpark "Ruhranlage" Stadt Mülheim an der Ruhr

Logo des im Jahr 2012 gegründeten Museums an der Ruhrstraße 3 mit dem Kürzel KuMuMü - Kunstmuseum und Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3

Foto: Klaus Wiesel - Mülheimer Künstlerbund

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Das seit dem Jahr 2010 von Mülheimer Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern aufgebaute Kunstmuseum / Kulturmuseum an der Ruhrstraße 3 ist nach erneuter Erweiterung wiedereröffnet worden. Dank der Unterstützung des Mülheimer Kunstvereins KKRR wird das Museum weiterhin keinen Eintritt oder Gebühren für professionelle Führungen erheben.

Im Ausstellungsbereich können Kunstschaffende ihre Werke ohne jede Gebühr ausstellen und im eigenen Namen und auf eigene Rechnung verkaufen.

Am 7. Oktober 2021 wird mit gleich zwei Ausstellungen gefeiert:

Zum 200. Geburtstag von Charles Beaudelaire zeigt Bernadett Wiethoff ihre Arbeiten "DIE GABEN DES MONDES"

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR Ruhrstr. 3)

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Um 18 Uhr wird im Erdgeschoß der RUHRKUNSTHALLE die Ausstellung von Bernadett Wiethoff „DIE GABEN DES MONDES“ eröffnet um 19 Uhr folgt in der Beletage die Eröffnung einer weiteren Schau im Beuys-Jubiläumsjahr 2021 mit dem Titel „7Rooms“. In sechs Räumen der RUHR GALLERY stellen die Künstler der Gruppe CreativFoto Rhein-Ruhr (CFRR) ihren Beitrag als Hommage an Joseph Beuys vor, im 7. Raum wird das „Fotostudio TEMPORÄR“ eingerichtet.

Eine dynamische Gruppenausstellung zum Beuys-Jubiläumsjahr 2021 zeigt die Künstlergruppe CFRR

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR Ruhrstr. 3)

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Hier können die Besucher mit BEUYS-Requisiten ihren Beitrag zur „Sozialen Plastik“ mit Hilfe der Kamera ihres Mobiltelefons erstellen. Der beste Beitrag wird zum Ausstellungsende von einer Jury ermittelt und in der nächsten Beuys-Schau in der Villa Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3 den Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern präsentiert.

Martin Sieverding folgt mit Malerei und Objekten Malerei von Martin Sieverding

Foto: Mülheimer Künstlerbund

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Das Kunstjahr 2021 in der Stadt Mülheim an der Ruhr hält noch weitere Überraschungen bereit. So findet vom 7. bis 28. November 2021 die Malereiausstellung „INTRONAUT“ – Astronaut des inneren Raumes von Martin Sieverding statt. Im Rahmen der traditionellen Wintergalerie in der RUHR GALLERY startet am 5. Dezember 2021 die Gruppenausstellung „BEUYS UND DIE EIMER“ mit Kunstschaffenden aus der Metropolregion Rhein-Ruhr.

Freiheit 2022

Der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (kurz KKRR) hat für das Kunstjahr 2022 das Gesamtjahresthema „ES LEBE DIE FREIHEIT“ beschlossen. Mit der Gruppenausstellung der renommierten Gruppe GEDOK – Verband der Künstlerinnen und Kunstfördernden e.V.

Wird der Ausstellungsreigen des Kunstjahres 2022 in der Kunststadt Mülheim im Ruhrtal eröffnet.

Villa Schmitz-Scholl mit dem KuMuMü - Kunst- und Kulturmuseum Mülheim, der RUHRKUNSTHALLE und der RUHR GALLERY MÜLHEIM

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR Ruhrstr. 3)

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Vorschläge für weitere Ausstellungen nimmt der Mülheimer Kunstverein KKRR in der Geschäftsstelle Ruhrstr. 3 am Innenstadtpark „Ruhranlage“ in der Stadtmitte von Mülheim gern entgegen. Die Kontakt-Webseite https://wiedereroeffnung-kunstmuseum-muelheim.jimdosite.com wurde jetzt freigeschaltet – hier ist der Link: