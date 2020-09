Die VolXbühne, Ensemble des Theaters an der Ruhr, startet in der neuen Spielzeit mit einer Premiere am Donnerstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr:

TWINS - ICH UND ICH

Eine Musikperformance mit Paz & Pia Miranda

Regie/Konzept/Text: Jörg Fürst

Ensemble VolXbühne / A.TONAL.THEATER Köln

Die chilenischen Zwillinge Pia und Paz Miranda sind Profimusikerinnen.

Foto: C. Meyer Originals

In TWINS- ICH UND ICH

begeben sich die chilenischen Zwillingsschwestern Pia (Posaunistin) und Paz (Sängerin und Querflötistin) in eine performative Auseinandersetzung mit ihren Identitäten als eineiige Zwillinge: Wer ist wer? Wann sind sie nur sie selbst und wo verschwimmen die Grenzen der Identität? Wie schaffen sie es, ihre Einmaligkeit zu leben trotz ihrer doppelten Anwesenheit?

Es beginnt ein musikalisches Entdeck- und Verdeckspiel mit dem eigenen Spiegelbild vor einem spannenden gemeinsamen biografischen Hintergrund.

Vorstellungen und Karten

Weitere Vorstellungen finden am Freitag, 2. Oktober und Samstag, 3. Oktober, im Theaterstudio der VolXbühne, Adolfstraße 89 A, 19.30 Uhr, statt.

Wegen der begrenzten Platzanzahl sind Kartenreservierungen (12/8 Euro erm.) notwendig.

Bitte per E-Mail an: karten@volxbuehne.de, grimaldi@volxbuehne.de oder telefonisch unter 02 08 / 43 96 29 10 /11 (AB).

! Die Corona-Schutzregeln werden eingehalten. Gäste sollten einen Mund-Nasenschutz mitbringen!