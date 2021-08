Die Granit-Skulptur Plastik in der Landschaft des 2018 verstorbenen Mülheimer Künstlers und Ruhrpreisträgers Ernst Rasche hat einen neuen Standort: Ende Juli startete die Wiederaufstellung in den Ruhrauen auf einer Grünfläche in Verlängerung der Delle.



Bevor die offizielle und feierliche Übergabe an die Öffentlichkeit erfolgt, wird die Skulptur vor Ort noch gereinigt und restauriert. Ursprünglich wurde die Skulptur im Jahr 1986 von der Firma Agiplan bei dem Künstler in Auftrag gegeben und stand vor dem Eingang des Firmensitzes an der Zeppelinallee. Mit Verkauf des Geländes und geplanter Neubaumaßnahmen konnte der ursprüngliche Standort nicht erhalten bleiben. 2018 schenkte die Firma BPD Immobilienentwicklung das Kunstwerk der Stadt Mülheim.

Politik setzte sich für Wiederaufstellung ein



Die Bezirksvertretung I hatte die Wiederaufstellung beschlossen. Im Rahmen des „Integrierten Innenstadtkonzepts: Ruhranlage“ ist die Wiederaufstellung Bestandteil des Bauvorhabens „Ruhranlagen“. Der Mülheimer Steinmetzbetrieb Ganser und der Autokrandienst Jaromin setzten den nicht alltäglichen Auftrag behutsam und professionell um. Die vier Tonnen schwere Skulptur wurde mit einem Autokran auf das Fundament in der Grünfläche gehoben.

Die Skulptur besteht aus unterschiedlich großen, ineinander verschachtelten Dreiecken und Quadern. Sie ist auf Allansichtigkeit gearbeitet und kann nur durch umkreisende Bewegungen in ihrer Gesamtheit erfasst werden. Jede neue Position der Betrachtenden lässt ein neues Bild der Schichtungen und Faltungen erscheinen. So ergeben sich sowohl dynamische als auch ruhige Anmutungen. Je nach Tageszeit und Lichteinfall, erzeugen die Schatten auf der Skulptur eine voluminöse Tiefe. Die Rasche-Skulptur wird noch feierlich eingeweiht. Foto: Kunstmuseum Mülheim