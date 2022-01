Hörbücher sind voll im Trend. Etwas vorgelesen zu bekommen, was einen bereichert, ist ein großartiges Erlebnis. Genauso ist es auch mit der eintrittsfreien Vortragsreihe zur Mülheimer Geschichte, die auch im neuen Jahr, immer wieder am zweiten Donnerstag des Monats, jeweils ab 18 Uhr im Haus der Stadtgeschichte an der Von-Graefe-Straße 37, ein neues Kapitel der Stadtgeschichte aufschlägt.

Diesmal startet die Vortragsreihe des Stadtarchivs am 31. März mit einer Rückschau auf den Mülheimer Generalstreik, mit dem Arbeiter im März 1920 den rechtsextremen Kapp-Putsch gegen die junge Republik von Weimar stoppen wollte. Nicht wenige der damals streikenden Arbeiter wollten aber keine parlamentarische Demokratie, sondern eine sozialistische Räterepublik.

Dass auch die vermeintlich guten alten Zeiten, bei genauerem Hinsehen, gar nicht so gut waren, zeigt am 28. April ein Rückblick auf das Räuberwesen um 1800, der unter anderem auch den 1745 in Mülheim geborenen und 1824 in Bochum gestorbene Arzt und Dichter Carl Arnold Kortum in den Fokus nimmt.

1856 wurden in Mülheim die ersten Straßenlaternen aufgestellt. Der immer für lehrreiche und unterhaltsame Zeitreisen gute Wirtschaftshistoriker Horst A. Wessel führt seinen Zuhörern am 19. Mai die das Stadtleben erhellende Geschichte der örtlichen Gasversorgung.

Auf einer Länge von 14 Kilometern durchfließt die Ruhr unsere Stadt. Das ist nicht immer nur eine natürlicher Vorteil. Die Tatsache, dass Mülheim eine nah am Wasser gebaute Stadt ist, zeigt am 23. Juni eine Rückschau auf die Hochwassergeschichte der Stadt am Fluss.

In eine Zeit, den 1920er und 1930er Jahre, als der Flughafen Essen-Mülheim der größte Regionalflughafen Westdeutschlands war, führt und am 22. September ein Vortrag des Piloten und Fluglehrers Johann Törner.

1966 wurde Mülheim zur ersten zechenfreien Stadt des Ruhrgebietes. Doch um 1900 verdienten 3000 Bergleute auf Mülheims Zechen den Lebensunterhalt ihrer Familien. Am 27. Oktober schaut ein Vortrag auf die Geschichte der 1952 stillgelegten Heißener Zeche Wiesche.

Das Vortragsjahr im Stadtarchiv an der Von-Graefe-Straße 37 klingt am 24. November mit einem Portrait des Saarner Gewehrfabrikanten Silvester Trenelle aus. Ausgerechnet im 1808 aufgelösten Saarner Kloster ließ Trenelle ab 1813 seine Schusswaffen herstellen. 1862 verlegte die Gewehrfabrik, die auch Gastarbeiter aus den europäischen Nachbarländern anzog, ihren Sitz nach Erfuhrt. Und aus der Gewehr- wurde eine Tapetenfabrik im Kloster.

Das Stadtarchiv im Haus der Stadtgeschichte an der Von-Graefe-Straße 37 ist nicht nur online unter: www.stadtarchiv-mh.de, sondern auch mit der Buslinie 151 (Haltetstelle Brückstraße) und mit der Stadtbahnlinie U18 (Haltestelle Christianstraße) erreichbar.

Zum Stadtarchiv