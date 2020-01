Ab Februar bietet der Theater-Liebhaber und fachkundige Journalist Steffen Tost einen moderierten Gesprächskreis für die kommenden "Stücke 2020" an. Viele Jahre berichtete er über das Festial für die NRZ. In Kooperation mit dem Theater-und Konzertbüro und der VHS beginnt der Kurs am 17.Februar.

Theaterbegeisterte können gemeinsam die ausgewählten Stücke lesen, diskutieren, nachfragen und sich austauschen. Dabei erfahren die Fans einiges über moderne Autoren, Regisseure, Schauspieler und Bühnenbilder. Vorkenntnisse sind nicht notwendig doch Interesse, Begeisterung und Neugier sollten mitgebracht werden. Die Vorbereitung in Gesprächen bereitet auf die Aufführungen vor, die gemeinsam besucht werden können. Hintergrundwissen hilft die Aufführungen besser zu verstehen und zu genießen. Der Kurs, der Lust auf das Festival machen will, ist für alle Interessierten offen.

Mehr wissen heißt mehr verstehen

Einmal jährlich wird die Stadt zu einem dramatischen Ort: Ab Mitte Mai bis Anfang Juni wird an verschiedenen Spielorten ausgewähltes dramatisches Theater gespielt.

Die 45. Mülheimer Theatertage NRW "Stücke 2020" laufen vom 16. Mai bis zum 6. Juni. In dieser Zeit werden sieben Stücke moderner Autoren aufgeführt, die von einer Jury aus der Fülle deutschsprachiger Urauführungen ausgewählt wurden.

Auch die KinderStücke starten am 25. Mai. Eine fachkundige Jury entscheidet zum Schluss, welche Stücke ausgezeichnet werden.



Der Kurs ( Nr. 01-2001) findet an zehn Terminen immer montags, 18 bis 19.30 Uhr statt (59,50 Euro). Der Beginn ist am 17. Februar in der VHS, Aktienstraße 45. Anmeldungen ab sofort unter Tel. 0208/ 455-4321. Infos gibt es bei Steffen Tost, 01523 1040674.