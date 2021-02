Aus meiner Altersgruppe und der über mir, kenne ich so einige, die nicht klicken. Sie haben das gar nicht erst angefangen, damals in den Neunzigern, als wir von unseren Kindern zu einem Aufklärungsgespräch über Computerspielereien gebeten wurden, auf dass wir ihnen bereitwilliger die Geräte finanzieren sollten.

Nein, diese älteren Eltern haben Widerstand geleistet, all die Jahre schon! Für viele Glückliche war und ist es auch nicht lebensnotwendig. Die meisten ließen und lassen sich das von Zeit zu Zeit Notwendige (z.B in der Krise) von ihren Kindern machen. Ein paar haben sich in der Volkshochschule und Ähnlichem von fremden Menschen doch noch in das Schreib-und Klickhandwerk einführen lassen.

Aber Familie Nichtklick geht‘s weiterhin recht gut im mausfernen Paradies, sie fühlt meist keinen Nachteil, besonders natürlich jene nicht, die diesbezüglich hilfreichen Kontakt zu Kindern und Enkeln pflegen.

„Ich brauche das doch nicht“, sagen sie meist und fühlen sich weder als Paradiesvögel noch als Außenseiter, normal eben. Eigentlich wie immer. Das Sofa kennt keine Krise.

Sie haben Umgang vorwiegend mit ihresgleichen, wo die Gespräche sich ohnehin um Ereignisse aus der Vorklickzeit drehen, und falls irgendeiner mal computerchinesische Vokabeln fallen lässt, erhält er ein freundliches Lächeln.

Gehört wird ja Franz Lehar bis Beatles.

Die Beatles haben übrigens in ihren weitsichtigen Texten unser Thema schon antizipiert wie z.B. in „When I’m 64“ oder „Noclick man“:

He’s a real noclick man

Sitting in his noclick land

Making all his noclick plans with no clicky

He does just have his point of view

Knows right where he's going to

He is not a little bit like you and me.

Noclick man please listen

Yes, you‘ve all what we’re missing

Noclick man, you are not under anyone's command.

He's as clear as one can be

Just sees what‘s there is to see

Noclick man, you can see us clearly now

Nowhere man don't worry

Make no click, don't hurry

Stay what you are and let somebody else

Never change you

Ah, la, la, la, la

He does have his point of view

Knows right where he's going to

He is not a bit like you and me!

Nowhere man please listen

You…