Die Galerie an der Ruhr zeigt ab Sonntag, 12. Juli, unter dem Titel „Farbfilm – Wer bist du“ Malerei des Künstlers Manfred Dahmen zusammen mit dem dritten und letzten Teil der Ausstellungsreihe „Schöner! – Beethoven inspiriert“.

Besucher können samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr und nach Voranmeldung unter Tel. 0208/46 94 95 67 beide Ausstellungen vom 12. Juli bis zum 2. August bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Der Künstler Manfred Dahmen ist Leiter vom “Amt für weiterbildende Fantasie“ im Hofatelier der Ruhr Gallery Mülheim. Dort hat er auch in diesem Jahr zahlreiche neue Arbeiten geschaffen, die sich mit dem Thema „Zeit“ auseinandersetzen. Diese Werke werden jetzt in der Beletage der Villa Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3 in einer Einzelausstellung präsentiert.

Vor acht Jahren wurde der „Düsselkölner“ Manfred Dahmen Wahlmülheimer und arbeitet in seinem malerisch in der Ruhranlage gelegenen Atelier. Mit seinem Ideenreichtum ist er aus der Kunstszene nicht mehr wegzudenken. Dahmen zeigt seine meist großformatige Malerei im In- und Ausland, er unterstützt unter anderem den Verein „kunst hilft geben e.V.“ und weitere soziale Projekte.

Der Künstler Manfred Dahmen

Ausgestellt sind die aktuellen Werkreihen „4 Jahreszeiten“ und „7 Tage Ferien“. „Donnerstag“ beschäftigt sich mit den Abstammungen der Namen der Wochentage. „Birnenkuchen mit Lavendel“ ist eine Hommage an den gleichnamigen Film.

Der dritte und letzte Teil der Ausstellungsreihe zum Beethoven-Jahr beendet die Corona bedingte Trilogie. Die Ruhr Gallery zeigte im Mai und Juni bereits Arbeiten von 44 Künstlern.

Parallel wird die große Ausstellung „Schöner! – Teil 3“ gezeigt, die ist hochkarätig besetzt ist. Die teilnehmenden Künstler sind: Christoph Brée, Marion Callies, Jutta Dammers-Plaßmann (Meisterschülerin von Markus Lüpertz), Beate Fortmann, Janina Funken, Nikolaus Gasser (1937 - 2013), Sabine Geiger-Brée, Klaus Jost, Bernward Kraft, Ruth Kretzmann (Preisträgerin Künstlerpreis der 7. Revierkunst 2018), Claus Peter Laube, Sven Piayda (Ruhrpreisträger der Stadt Mülheim an der Ruhr 2016), die siebenjährige Viktoria Isabella mit ihrem Erstlingswerk, Ali Yadegar-Youssefi (ehem. Rektor der Universität für bildende Künste in Teheran), Cornelia Wissel und Klaus Wiesel. Mit dabei sind die Düsseldorferinnen Tilch Hagemann, Lutz Lange und Bernadett Wiethoff und der Künstler Chinmayo, der seit mehr als 50 Jahren künstlerisch in Duisburg tätig ist. Kontakt: Kontakt zur Ruhr Gallery, Ruhrstraße 3, über Alexander-Ivo Franz, Tel. 0208 46 94 95 67, oder E-Mail an: info@galerie-an-der-ruhr.de

Die Eröffnungen finden mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften im Umgang mit dem Corona-Virus statt. Die Anzahl der Besucher ist reglementiert.