Jedes Jahr in der Adventszeit findet in der Mülheimer Innenstadt und in Eppinghofen das kulTÜRchen statt, der kulturelle Adventskalender mit vielen tollen Aktionen für Groß und Klein. Das Organisatorenteam aus Kulturbüro, Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung und Bildungsnetzwerk Innenstadt hat ein breites Netzwerk von Vereinen und Organisationen, die die Cance auf neues Publikum gerne nutzen.

Da in diesem Jahr vieles anders ist und Veranstaltungen nicht wie sonst stattfinden können, hatten die am kulTÜRchen 2020 beteiligten Projektpartner gleich mehrere fantastische Ideen, wie die Mülheimer sich die Adventszeit in Eppinghofen und der Innenstadt trotzdem verschönern können.

Das Online-kulTÜRchen

Jeden Tag gibt es auf unserem Online-kulTÜRchen unter https://kultuerchen.muelheim-ruhr.de einen kleinen Audio- oder Video-Beitrag sowie Hinweise zu analogen Veranstaltungen mit Anmeldung. Gestaltet wurden die Online-Beiträge von verschiedenen Akteuren aus der Innenstadt und Eppinghofen.

Es gibt Geschichten, Anleitungen für Geschenkideen und vieles mehr. Man darf sich überraschen lassen! Aber auch einige schöne analoge Veranstaltungen wird es geben. Diese sind natürlich – wenn sie öffentlich sind – mit Anmeldung und derzeit noch unter Vorbehalt. Mehr Informationen gibt es dazu auch auf dem Online-kulTÜRchen.

Gemeinsam wurden die kulTÜTchen gepackt.

Das kulTÜTCHEN

Mit dem kulTÜTCHEN kommen tolle Ideen für eine kreative Adventszeit direkt zu den Interessierten nach Hause. In dem kulTÜTCHEN gibt es Anleitungen zum Basteln und kreativ werden, etwas Material und Kleinigkeiten. Ab dem 1. Dezember können sich die Mülheimer für ihre Familie ein kleines kulTÜTCHEN kostenlos an diesen Stellen abholen:

vier.zentrale, Leineweberstraße 15 –17 | Di. bis Fr. 10 bis 18 Uhr

Stadtteilbüro Eppinghofen, Heißener Straße 16 –18 | Mi. 11 bis 13 Uhr

Klimainitiative, Löhberg 28 | Mi. 14 bis 18 Uhr, Fr. 10 bis 14 Uhr

Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3 | Mo. bis Fr. 10 bis 18.30 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr

Die Anzahl der kulTÜTCHEN ist begrenzt. Man solllte also nicht zu lange warten.

Das kulTÜRchen-Team 2020

a tip: tap e. V. | Alloheim Senioren-Residenzen "Wohnpark Dimbeck" | Astrid Esser | AWO Jugend- und Familienhilfe | Bildungsnetzwerk Eppinghofen | Bildungsnetzwerk Innenstadt | CVJM Mülheim an der Ruhr e.V. | Dichterfilz | Familienzentraum Menschenskinder | Familienzentrum Fiedelbär | Fokus Mediaproduktion | Gemeinschaftsgrundschule am Dichterviertel | Jugendzentrum Stadtmitte | Kokobe – Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung | Kulturbüro, Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung | Kunstmuseum TEMPORÄR | Mölmsche Honig | Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. | Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) | PIA- Stadtdienste gGmbH | Sabine Walter (Kräuterpädagogin) | Stadtbibliothek im MedienHaus | Stadtteilmanagement Eppinghofen | Theater an der Ruhr | Theater- und Konzertbüro | VHS Mülheim | VolXbühne

Das kulTÜRchen 2020 wurde koordiniert von:

Kulturbüro, Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung (selma.scheele@muelheim-ruhr.de) und Bildungsnetzwerk Innenstadt (arne.schuettler@muelheim-ruhr.de).