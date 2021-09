Der „Tag der offenen Orgeltür“ lädt zum Zuhören und Ausprobieren in Mülheimer Kirchen ein

Die Königin der Instrumente lässt bitten – und Mülheimer Kantorinnen und Kantoren laden ein zum „Tag der offenen Orgeltür“ am Sonntag, 12. September. In fünf Mülheimer Kirchen gibt es an diesem Tag zu verschiedenen Anfangszeiten Orgelkurzkonzerte sowie die Gelegenheit, das Instrument näher kennen zu lernen und sogar selber darauf zu spielen.

In Broich kann man das Orgelspiel auch anhand einer Mini-Bausatz-Orgel nachvollziehen. Der Tag der offenen Orgeltür findet zeitgleich in der gesamten Evangelischen Kirche im Rheinland statt. Damit feiert die Kirche, dass Orgelbau und Orgelspiel im Jahr 2019 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden und dass der Deutsche Musikrat die Orgel zum „Instrument des Jahres 2021“ gekürt hat.

Orgel ist Instrument des Jahres

Detlef Hilder, Kreiskantor des Evangelischen Kirchenkreises An der Ruhr:



„Orgel spielen bedeutet Musik machen mit Händen und Füßen. Auf der Orgel lässt sich Musik aus einem halben Jahrtausend musizieren: festlich-strahlend, aber ebenso meditativ oder mit fröhlichem Groove. Außerdem ist die Orgel hervorragend zum Improvisieren geeignet: eigene musikalische Ideen in Töne verwandeln, ungeahnte Klangzusammenstellungen auspro-bieren und sich dabei sogar selbst überraschen.“

Der Orgeltag ist eine Einladung an interessierte Laien, aber auch an ambitionierte Hobbymusikerinnen und -musiker. „Wir Kirchenmusiker freuen uns immer über interessierte Neueinsteiger. Regelmäßig gibt es Kurse, die ne-benberuflichen Kirchenmusikerinnen und -musiker ausbilden,“ lädt Kantor Hilder ein. Am Orgeltag sind alle Kantorinnen und Kantoren für Interessierte ansprechbar.

Zum Besuch der Veranstaltungen ist ein 3G-Nachweis nötig. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Kirchen und Öffnungszeiten



Samstag, 12. September:

KIRCHE AN DER WILHELMINENSTRASSE | BROICH

15 Uhr · 16 Uhr · 17 Uhr

Sven Schneider, Julian Weller

Anhand einer Bausatzorgel wird sehr vereinfacht und anschaulich die Funktionsweise einer Orgel vorgeführt. Die Mini-Orgel, „Organetto“ genannt, kann in rund einer Stunde zusammengebaut werden. Danach ist sie sofort zum Aufspielen bereit.

MATTHÄUSKIRCHE | OBERHEIDSTRASSE 229 | DÜMPTEN

15 Uhr · 16 Uhr · 17 Uhr

Boris Schmittmann

PETRIKIRCHE | PASTOR-BARNSTEIN-PLATZ 1 | STADTMITTE

16 Uhr · 17 Uhr

Gijs Burger

KLOSTER SAARN | KLOSTERSTRASSE 55

Drei Mal ORGEL PLUS à 30 Minuten

16 Uhr: ORGEL+ Klarinette

17 Uhr: ORGEL+ Gesang

18 Uhr: ORGEL+ Saxofon

Klaus Wallrath, Patrick Janssen-Booms, Vokaltrio, Gregor Tewes und Wer-ner Schepp

Zwischen den Konzerten werden Führungen durch den Kräutergarten und zu den Klosterbienen sowie die Vorstellung der neuen Kloster-Saarn-App angeboten.