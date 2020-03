Gleich zwei Absagen

Unverhofft kommt oft - wenn man Veranstaltungen organisiert, hört man diesen Spruch nicht gern.

Am Abend des 28. Februar fielen gleich beide Hauptacts - Peter Helle und Nearly Serious - krankheitsbedingt aus. Noch am Freitagmorgen wurde umgeplant und mittags stand ein neues Programm.

Philipp Hemmelmann

Philipp Hemmelmann war mit seiner obligatorischen Loopnummer schon eingeplant und übernahm im Anschluss spontan ein Akustikset mit Eigenkompositionen und Coversongs, die er ausnahmsweise nur auf der Gitarre oder auf dem Klavier begleitete.

Rolo Sterges

Über die "Buschtrommel" des Medienhauses konnte dazu der bekannte Mülheimer Sänger und Gitarrist Rolo Sterges für den zweiten Teil des Abends gewonnen werden. Er sang zur Gitarre – Americana – Lieder, die Geschichten erzählen, steuerte selbst einige Geschichten bei ...

Das Publikum nahm die überraschende Programmänderung gelassen auf und quittierte den professionellen Auftritt der beiden Musiker mit lang anhaltendem Applaus.

Schön für die Veranstalter war es zu erleben, dass das Medienhaus ein funktionierendes Kommunikationszentrum (auch) für Kulturschaffende ist. Durch Engagement und guten Willen konnte eine Absage der Veranstaltung abgewendet werden.