Zwei ausgebuchte Klavierkonzertveranstaltungen in der Villa Schmitz-Scholl - ein weiterer Erfolg für das Organisationsteam Zsuzsa Debre, Renate Beckmann, Gesa Delia und Klaus Wiesel des Mülheimer Festivals BEETH250VEN in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr im Beethoven-Jubiläumsjahr "BTHVN2020".

Zwei Monumentalwerke von Ludwig van Beethoven standen am Abend des 4. Oktober 2020 auf dem Konzertplan: Zwei der größten Klavierwerke Beethovens. Unterschiedlich und doch so gleich! Beide tragen die Handschrift des großen Komponisten aller Farbennuancen der Musik.

Wegen der großen Nachfrage wurden zwei Veranstaltungen angeboten.

Programm

Einführung durch Zsuzsa Debré

Sonate op. 31 Nr. 2 (Sturm)

1. Satz: Largo, Allegro

2. Satz: Adagio

3. Satz: Allegretto

Solist: Alexander Zolotarev

Sonate Nr. 21 (op. 53 „Waldstein“)

1. Satz: Allegro con brio

2. Satz: Introduzione, Adagio molto

3. Satz: Rondo, Allegretto moderato

Solist: András Rákosi

Berühmte Pianisten in der Kunststadt Mülheim

Alexander Zolotarev

1985 war Zolotarev Preisträger beim Nationalen Russischen Klavierwettbewerb. Ab 1988 Klavierstudium am St. Petersburger Konservatorium, das er im Jahre 1990 an der Kölner Musikhochschule fortsetzte. Dort entwickelte sich sein einzigartiger Stil unter dem Einfluss von Paul Badura-Skoda, Alexander Lonquich und Pavel Gililov. Preisträger beim internationalen Klavierwettbewerb „Cittá di Senegallia“ und als Gewinner des ersten Preises beim internationalen Klavierwettbewerb „Cittá di Finale Ligure“.

Erfolgreiche Konzerttourneen in die USA, nach Japan und in viele europäische Länder. Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, z. B. SWR, NDR, WDR, BBC, Russisches Staatsfernsehen, Radio Suisse Romande, RAI.

András Rákosi

Rákosi studierte in Budapest Klavier zunächst am Béla-Bartók-Konservatorium, vollendete an der Franz-Liszt- Musikakademie unter der Leitung der Professoren Katalin Nemes und Jenö Jando seine Ausbildung. Anschließend erhielt er ein Stipendium des ungarischen Kulturministeriums für ein Referendariat an der Franz-Liszt-Akademie, Dozent am Béla-Bartók-Konservatorium. Als Solist hat er die bedeutendsten Werke der Klavierliteratur interpretiert. Zahlreiche Konzerte als Solo-Pianist, aber auch mit internationalen Künstlern: Klaviertrios, Sonaten für Violine und Klavier oder als Cembalist und Pianist im Barock-Ensemble de Pré. Er gestaltete u. a. die Kammermusikreihe „András Rákosi & Friends“ im Kammermusiksaal der Stadthalle Mülheim (1999-2006). CD- und Rundfunkaufnahmen .

Freunde und Förderer des Festivals BEETH250VEN

Der im Jahr 2012 gegründete Mülheimer Kunstverein KKRR stellte für die Konzerte die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung.

Sponsoren sind:

SPARKASSE MÜLHEIM

medl

MEG

kulturbetrieb Mülheim

GERSTEL

MWB

LVR-Industriemuseum

RUHR GALLERY MÜLHEIM