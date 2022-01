In POLIS macht sich die VolXbühne mit einem gemischten Ensemble aus Bürger*innen unterschiedlicher Generationen (15 – 97 Jahre) und Milieus, drei professionellen Darsteller*innen und den Musikern Kyusang Jeong (Bassklarinette) und Peter Eisold (Percussion & Elektronik) auf die Suche nach den typischen Stimmen an Rhein und Ruhr, die in Zeiten von digitalisierter Kommunikation und Social Media wie die Stimmen einer untergehenden Epoche langsam zu verstummen drohen.

"Vom ersten Bild an stimmt es in dieser intermedialen Musikperformance ... In einem perfekt getimten Reigen von Schauspiel, Musik, Bewegung, Licht und Comicfilm lotet POLIS aus, wie sich Stadtleben angesichts enormer (digitaler) Beschleunigung verändert."(Kölnische Rundschau)

Kartenvorbestellungen unter: karten@volxbuehne.de oder unter Tel.:

0208 43962911 (AB)

Termine in der VolXbühne:

Freitag, 28.01. und Samstag, 29.01. beginnt die Vorstellung jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 30.01.2022 bereits um 16 Uhr mit anschließendem Publikumsgespräch.

Die Kasse ist an allen Tagen 60 Minuten vor Beginn geöffnet.

Eine Karte kostet 12 / ermäßigt 8 Euro.