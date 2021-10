Von Freitag, 22. Oktober, bis Montag, 1. November, präsentiert das Showteam Kaiser ein großes Mittelalter-Ritterturnier auf dem Platz am Flughafen Essen-Mülheim, Zeppelinstraße / Ecke Brunshofstraße. Vorstellungen sind freitags um 18.30 Uhr, samstags um 14.30 und um 18.30 Uhr, sonntags um 14.30 Uhr, am Sonntag, 31. Oktober um 14.30 Uhr und um 18.30 Uhr, am Montag, 1. November, um 14.30 Uhr. Montags bis donnerstags ist keine Vorstellung.

Stefan Kaiser ist seit 40 Jahren als der Bösewicht "Targo aus den Karpaten" bekannt. Die Reitertruppe besteht aus leidenschaftlichen Profi-Reitern und Schauspielern. Das Publikum kann sich an einer aktionsvollen, lustigen und familiengerechten Show zwischen Gut und Böse erfreuen. Das Team entführt die Besucher in das 13. Jahrhundert. In den Abendvorstellungen wird das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier bei einem Feuerspektakel zu Pferd präsentiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Alle gültigen Corona-Schutzauflagen werden umgesetzt. Die Besucher werden erfüllt gebeten, sich tagesaktuell zu informieren und ihren Beitrag zur Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen zu leisten  Der Eintritt kostet für Erwachsene auf Stühlen 14, Bänke 12 Euro; für Kinder (ab 3 bis 14 Jahre) auf Stühlen 11, Bänke 9 Euro; eine Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder) kostet auf Stühlen 46, Bänke 38 Euro; Ermäßigung für Schwerbehinderte (mit gültigem Ausweis): Erwachsene auf Stühlen 7, Bänke 6 Euro, Kinder: Stühle 5, Bänke 4 Euro. Einlass und Kartenkauf ist ab eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Weitere Informationen sind unter Tel. oder WhatsApp 0152/5546 0860 erhältlich. Eine Reservierung wird empfohlen. Information