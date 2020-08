Auch in diesem Jahr heißt es: "Und Action!" – denn die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet gehen in die 37. Runde. Die fünf beteiligten Kinos in den Städten Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen bieten zwischen dem 13. September und dem 11. Oktober wieder ein Programm mit vielen neuen und aufregenden Filmen, die Kinderaugen strahlen lassen. Den besonderen Anforderungen der Corona Pandemie wird durch ein speziell entwickeltes Gesamtkonzept Rechnung getragen.

Die besten deutschen Filmproduktionen haben wieder die Chance, am 11. Oktober mit einem Preis in der Lichtburg Essen ausgezeichnet zu werden. Auch der Gewinnerfilm der Kinderjury wird am Abschlusstag noch einmal gezeigt.

2020 müssen die Heinzels, die Wolf-Gäng, Vier zauberhafte Schwestern, Fritzi, Sue, Lassie, Ben und Tariq die Kinoleinwand erobern - sowie die Kinder- und Erwachsenenjury überzeugen - um mit den Preisen EMMI und EMO ausgezeichnet zu werden. ZUm 75. Geburtstag gibt es ein Pippi Langstrumpf-Special.

Die öffentlichen Vorstellungen und Schulvorstellungen zu Wunschterminen bieten viel Platz und „Social Distance“, um trotz Corona Pandemie nicht auf Kinoerlebnisse verzichten zu müssen. Durch aufgezeichnete Moderationen und Filmgespräche werden in allen Vorstellungen Filmsehen und Filmvermittlung miteinander verknüpft. Die beiden Moderatoren Nina Heise und Sebastian Henke sind zudem gefordert, dem Publikum zu jedem Film diverse Aufgaben zu stellen, um den Kinder die Inhalte spielerisch näher zu bringen.

Ein Workshop zum Thema 125 Jahre Kino wurde so konzipiert, dass dessen Inhalte flexibel den jeweiligen Gegebenheiten und der aktuellen Lage vor Ort angepasst werden können. Vom Kinoeinsatz vor Ort bis zur Präsentation im Video-Gruppen-Chat ist ein Einsatz möglich.

Mit Abstandskonzepten, Desinfektionsmittelspendern und Maskenpflicht soll die Sicherheit beim Kinobesuch gewährleistet werden. Weil die Kapazität für die Einzelvorstellungen geringer als üblich ist, wurde das Festival von einer auf vier Wochen verlängert.

Das Nachmittagsprogramm

Die Heinzel -Rückkehr der Heinzelmännchen

Essen Eulenspiegel-Di. 15.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Mi. 16.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Do. 24.09. + Fr. 25.09.2020-16 Uhr

Die Wolf-Gäng erlebt viele Abenteuer.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Die Wolf-Gäng

Essen Eulenspiegel-Mi. 16.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Do. 17.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Mo. 28.09.2020 + Di. 29.09. + Mi. 30.09.2020-16 Uhr

Fritzi -Eine Wendewundergeschichte.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Fritzi -Eine Wendewundergeschichte

Essen Eulenspiegel-Do. 17.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Di. 15.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Mo. 05.10. + Di. 06.10. + Mi. 07.10.2020-16. Uhr

Invisible Sue.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Invisible Sue -Plötzlich unsichtbar

Essen Eulenspiegel-Di. 22.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Mi. 23.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Do. 01.10. + Fr. 02.10. + Sa. 03.10.2020-16 Uhr

Lassie - alter Stoff neu aufbereitet.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Lassie -Eine abenteuerliche Reise

Essen Eulenspiegel-Mi. 23.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Do. 24.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Mo. 21.09. + Di. 22.09. + Mi. 23.09.2020-16 Uhr

Vier zauberhafte Schwestern.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Vier zauberhafte Schwestern

Essen Eulenspiegel-Do. 24.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Di. 22.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Do. 08.10. + Fr. 09.10. + Sa. 10.10.2020-16 Uhr

Zu weit weg geht es für diese Clique.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Zu weit weg

Essen Eulenspiegel-Di. 29.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Mi. 30.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Do. 17.09. + Fr. 18.09. + Sa. 19.09.2020-16 Uhr

Pippi Langstrumpf wird 75! Zur Feier gibt es alle Filme im Programm.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Pippi Langstrumpf

Essen Eulenspiegel-Mi. 30.09.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Do. 01.10.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-So. 13.09.2020-11 Uhr

Pippi außer Rand und Band

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-So. 27.09.2020-11.30 Uhr

Pippi geht von Bord

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-So. 20.09.2020-11.30 Uhr

Pippi in Taka-Tuka-Land

Essen Eulenspiegel-Do. 01.10.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Di. 29.09.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-So. 04.10.2020-11.30 Uhr

Zauberhaft verfilmt: Die kleine Hexe.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Die kleine Hexe

Essen Eulenspiegel-Di. 06.10.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Mi. 07.10.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Di. 14.09.2020 + Mi. 15.09.2020-16 Uhr

Das kleine Gespenst nach Ottfried Preussler.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Das kleine Gespenst

Essen Eulenspiegel-Mi. 07.10.2020-15 Uhr

Mülheim Rio Kino-Do. 08.10.2020-15.30 Uhr

Oberhausen Lichtburg Filmpalast-Mo. 16.09.2020-16 Uhr

Lene begegnet den Geistern des Waldes.

hochgeladen von Andrea Rosenthal

Lene und die Geister des Waldes

Essen Eulenspiegel-Do. 08.10.2020-15 Uhr

Zu den Tickets

Tickets zum Preis von 3 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene sind jeweils in den einzelnen Kinos zu bestellen. Gruppen ab zehn Personen zahlen 2 Euro pro Ticket.

Der telefonische Kontakt läuft über:

ESSEN:

EULENSPIEGEL / Steeler Straße 208 / Tel. 0201 275555

LICHTBURG / Kettwiger Straße 36 / Tel. 0201 231023

MÜLHEIM:

RIO KINO IM MEDIENHAUS / Synagogenplatz 3 / Tel. 0201 275555

OBERHAUSEN: