Durch die Corona-Pandemie sind Martinsumzüge in diesem Jahr nicht möglich. Daher laden zwei evangelische Kirchengemeinden gemeinsam mit lokalen Partnern zu alternativen Martinspaziergängen ein.

Die Evangelische Kirchengemeinde Heißen lädt am Samstag, 7. November, gemeinsam mit der katholischen Pfarrei St. Mariae Geburt / St. Theresia und der Siedlervereinigung Heimaterde zu einem Gang durchs Viertel ein. Zwischen 17 und 19 Uhr kann man sich an der Erlöserkirche am Sunderplatz und an der Kirche St. Theresia an der Kleiststraße eine kleine Martinstüte abholen. Wer den Spaziergang zum Bertha-Krupp-Platz 7 fortsetzt, wird dort von der Siedlervereinigung mit einer kleinen Überraschung belohnt. Die Veranstalter freuen sich, wenn Anwohnerinnen und Anwohner auf der Heimaterde ihre Fenster, Türen und Vorgärten mit Laternen und Kerzen schmücken.

Kleiner Spaziergang am Martinstag

Anstelle der ökumenischen Martinszüge zur Freilichtbühne laden auch die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde und die Katholische Pfarrgemeinde Mariae Geburt zu einem alternativen St. Martinsfest ein. Am Martinstag, Mittwoch, 11. November, können alle martinsbegeisterten Familien einen kleinen Spaziergang machen: Von 12 bis 18 Uhr gibt es auf dem Kirchenhügel an St. Mariae Geburt und an der Evangelischen Pauluskirche, Witthausstraße 11, Martins-Überraschungstütchen abzuholen.

Auch hier bitten die Gemeinden alle Nachbarinnen und Nachbarn rund um den Martinstag viele Laternen, Kerzen und andere Lichter in die Fenster und vor die Häuser zu stellen, um die dunkler werdenden Tage und Nächte im Sinne von St. Martin ein bisschen zu erhellen.

Die Einladenden weisen darauf hin, dass auch bei familiären Spaziergängen die Abstände zu Angehörigen anderer Haushalte in jedem Fall einzuhalten sind und bittet alle Familien um Kooperation. Auf die Einhaltung der nötigen Hygieneregeln an den Kirchen wird genau geachtet.