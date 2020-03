Mit einem 12 x 3 Meter großen Schloss-Retter-Banner an der Fläche vor der südöstlichen Ringmauer des Schlosses setzt sich die Firma Garant für die alte Karolingerfestung Schloß Broich ein. Die gut frequentierte Straßenkreuzung bietet einen Blickfang für ihre Werbung, gleichzeitig wird damit der Erhalt von Schloß Broich unterstützt. Denn auch nach den intensiven 10-jährigen Sanierungsarbeiten, die im November 2019 beendet wurden, ist die Bewahrung der Substanz des ältesten Baudenkmals der Stadt eine Daueraufgabe.

Das Mülheimer Familienunternehmen Garant Mineralölhandelsgesellschaft mbH betreibt seit über 40 Jahren einen Großhandel für Mineralöle und Kraftstoffe. Neben einem eigenen Tanklager am Rheinstrom in Wesel bietet es Waren auch aus den Oiltanking-Tanklagern Duisburg und Hamm an.

Matthias Bindschus – Geschäftsführer der Garant Mineralölhandelsgesellschaft mbH – begründet sein Engagement so: „Wir sind Schloss-Retter, weil uns Förderung und Erhalt unseres lokalen Kulturgutes genauso am Herzen liegen wie die regionale und globale CO2-Kompensation im Rahmen unseres Projektes '1 Cent für unser Klima'.“

Über den Einsatz freut sich Inge Kammerichs, Geschäftsführung der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST), und erläutert: „Da der Erhalt des Schlosses als permanenter Prozess zu sehen ist, bitten wir weiterhin, diesen mit Werbe-Bannern oder einer Spende zu unterstützen.“ Die MST ist für den Betrieb und Erhalt von Schloß Broich verantwortlich. Unter folgenden Kontodaten ist eine Spende möglich: