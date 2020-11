In der Vorweihnachtszeit locken – veranstaltet von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) – in Mülheim traditionell die Schiffsweihnacht am Wasserbahnhof, der Weihnachtstreff auf der Schloßstraße und die Broicher Schlossweihnacht am Schloß Broich und im MüGa-Park. Auf Grund der aktuellen Corona-Lage und der damit verbundenen Planungsunsicherheit entfallen in diesem Jahr alle Weihnachtsveranstaltungen der MST.

Wie üblich stellt die MST in der Innenstadt den großen Weihnachtsbaum auf und sorgt auf der Schloßstraße und ihren Nebenstraßen für eine atmosphärische Beleuchtung.

Die Broicher Schlossweihnacht organisiert die MST als Kooperationspartner jährlich mit dem Veranstalter CS History & Event UG. Gemeinsam wurde entschieden, dass auch eine Durchführung des beliebten mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nicht möglich ist.

Durch die aktuell gültige Coronaschutzverordnung bis Ende November kann eine planerische Sicherheit für die mögliche Durchführung der Veranstaltung Anfang Dezember nicht gewährleistet werden.

Jahreskarten 2020

Die Jahreskarten 2020 für Mittelalter-Veranstaltungen auf Schloß Broich sind automatisch für das Jahr 2021 gültig.