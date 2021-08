Mit großem Engagement haben die Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 ein Jahr lang an einer Foto AG in ihrer Schule teilgenommen. Die fotografischen Ergebnisse, entstanden mit zwei digitalen Kameras, können sich jetzt im MedienHuas, Synagogen Platz 1-3, sehen lassen. Vom 31. August bis zum 1. Oktober 2021 wird die nächste Ausstellung „Auf den Punkt 1 reduziert“ im Erdgeschoss und „Alles eine Farbe“ in der dritten Etage der Stadtbibliothek im MedienHaus gezeigt.

Die Foto-AG der Realschule an der Mellinghofer Straße hat diese sehr interessante Ausstellung mit 30 Schülern der Klassen fünf bis zehn, dem Werbefotografen Frank Plück und dem Schulsozialarbeiter Philipp Blaschke erstellt. Der Vorläufer dieses Fotoprojektes war bereits für den Foto-Jugendkulturpreis des „See You“-Festivals in Neuss nominiert und wurde unter anderem im Bundespresseamt ausgestellt. Auch diese aktuelle Ausstellung wird anschließend weiterwandern. Die nächste Station wird das Rathaus in Mülheim sein.

Alle die gleichen Rechte und gleiche Chancen

„Alles eine Farbe“ heißt der Titel der Schau, die angesichts der Vielzahl an Hautfarben, Nationalitäten, Glaubensrichtungen und sozialer Herkunft der Schülerinnen und Schüler deren Gemeinsamkeiten ins Bild rückt: Alle sollen die gleichen Rechte haben, die gleichen Chancen im Leben bekommen,

die gleiche Wertschätzung erfahren – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Weltanschauung und ihrem Geschlecht. Gleichberechtigung zeigt sich an der „Melli“, wie die Lernenden und Lehrenden ihre Schule liebevoll nennen, im Detail, zum Beispiel im Umgang mit den beiden Kameras. Jedes

Mitglied der Foto-AG darf die begehrten Apparate benutzen, um damit zu fotografieren.

Schwarzlicht Porträt Aufnahmen

Es sind ausdrucksvolle Schwarzlicht-Aufnahmen von Gesichtern, die maskenhaft mit Leuchtfarben geschminkt sind. Die Fotos sollen ermutigen, Fragen zu stellen, Vorurteile abzubauen und interessante Einblicke zu gewinnen.

Damit die Jugendlichen sich gegenseitig mit den Besonderheiten ihrer Herkunftsländer vertraut machen konnten, stand auch ein multikultureller Nachmittag auf dem Programm. Die Idee: Jede Schülerin und jeder Schüler sollte etwas Typisches aus dem jeweiligen Heimatland mitbringen.

Die elfjährige Nesrim erinnert sich gerne an den Nachmittag. Ihre Familie stammt aus Tunesien und so brachte sie eine Geschichte aus dem Koran mit, die ihr Vater oft erzählte. „Andere Kinder haben zum Beispiel ein Kleid oder eine Süßigkeit aus ihrer Heimat mitgebracht“, berichtet Frank

Plück. „Und auf einmal hatten wir eine riesige Platte mit Essen aus verschiedenen Ländern auf dem Tisch.“ Das Konzept ging auf: Über ihre Heimatstücke kamen die Jugendlichen zwanglos miteinander ins Gespräch. Der Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war gelegt

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek im MedienHaus (Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.30 Uhr und Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr) besucht werden. Der Zugang ist ohne Test beziehungsweise Nachweis einer Impfung oder Genesung möglich. Es muss eine medizinische Maske getragen werden. Der Eintritt ist frei.