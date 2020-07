Die Zahl der kulturellen Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden können, steigt weiter. Auch das LEAF-Festival, obwohl in seiner Hauptattraktion Open Air, wird um ein Jahr verschoben.

Mit großem Bedauern gab Bronwen Gray-Specht vom Verein Interkultur e.V. nun bekannt, dass Regisseur Peter Stickney mit den Lord Chamberlain's Men nun erst vom 14. bis 19. September 2021 im Kloster Saarn gastieren wird. Das Programm bleibt gleich. Gezeigt wird Macbeth, Shakespeares Drama um den schottischen Feldherrn, der sich von drei Hexen zu seinen Wahnsinnstaten verführen lässt.

Auch das Rahmenprogramm konnte komplett um ein Jahr verschoben werden. So dürfen sich die Mülheimer auf hochkarätige Künstler freuen, die sie schon aus den Vorjahren kennen. Wie es sich bewährt hat wird das Shakespeare-Stück von literarischen und musikalischen Abenden gerahmt, die stets gekommt das Hauptmotiv aufgreifen. Zu Gast ist der deutsche Rezitator und Schauspieler Michael Kamps ebenso wie die englische Ausnahme-Harfenistin Elizabeth-Jane Baldry. Mit seinen Gitarrenklängen wird auch der Spanier Rafael Aguirre wieder das Publikum verzaubern. Erstmals wird die junge Opernsängerin Franziska Fait in Mülheim auftreten.

Für alle jungen und älteren Shakespeare-Freunde bieten die Lord Chamberlain's Men wieder Theater-Workshops in einigen Mülheimer Schulen und in dem Duisburger Theater "Die Säule" an. Nähere Informationen findet man auf der Homepage oder kann sie unter info-leaf@gmx.de erfragen.

Wer nicht bis zum nächsten Jahr warten möchte, um seine Englischkenntnisse zu verbessern und Kontakt zur britischen Kultur zu bekommen, kann sich dem Verein Interkultur e.V. anschließen. Es werden neue Mitglieder gesucht. Interessenten wenden sich an interkulturev@gmx.net oder rufen an unter Tel. 01525/5335 295.