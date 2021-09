Shanty-Chor Kormoran meldet sich zurück

Großen Anklang bei den Zuhörern fand der Shanty-Chor der Mülheimer Marinekameradschaft Kormoran in der Freilichtbühne am Wahlsonntag. Zu hören gab es seemännische und maritime Lieder, darunter neue Songs, die in der Coronapause einstudiert wurden.

Insbesondere die etwa zehn Vorsänger aus den Reihen des Chors begeisterten als "Shantymen" mit ihren solistischen Einlagen. Die Dirigentin Stefanie Melisch und der Chorleiter Klaus Jakobi bezogen die Zuhörer mit launischen und witzigen Kommentaren ein. Es wurde mitgesungen und mitgeschunkelt, auf Zuhörerwunsch übermittelten Chor und Begleitcombo musikalische Grüße per Telefon oder grüßten die anwesenden Geburtstagskinder mit einem seemännischen Ständchen. Die ungeplante Länge der Veranstaltung verlangte von Marinern und Zuhörern Durchhaltevermögen und stimmliche Ausdauer.

Besonders zu erwähnen sind auch die fleißigen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Regler-Teams der Freilichtbühne, denn auch sie leisteten "Überstunden" mit ihrer ausgezeichneten technischen und organisatorischen Unterstützung.